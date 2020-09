Senac RJ e Nuclep oferecem curso online gratuito de Assistente de Logística para Itaguaí

ITAGUAÍ - O Senac RJ irá abrir inscrições para o curso online gratuito de Assistente de Logística, que será ministrado em parceria com a Nuclep – Nuclebrás Equipamentos Pesados. São 40 vagas voltadas para moradores de Itaguaí de baixa renda, oferecidas pelo Programa Senac de Gratuidade (PSG). As inscrições serão realizadas na portaria da Nuclep no dia 15 de setembro, de 9h às 12h. As aulas terão início no dia ‪22 de setembro.

A parceria da Nuclep com o Senac RJ integra o Projeto ExtraMuros, que visa contribuir para o desenvolvimento das comunidades do entorno da empresa. Essa parceria já promoveu anteriormente o curso de Assistente Administrativo, formando alunos diretamente para o mercado de trabalho.

CURSO PELA INTERNET

Com duração aproximada de quatro meses, o curso Assistente de Logística tem como objetivo preparar para atuação em operações logísticas e gestão de materiais.

O aluno aprenderá a atuar nas operações relacionadas ao planejamento de suprimento de equipamentos, materiais e produtos, acompanhando e controlando atividades de estoque e armazenagem, movimentação, transporte e distribuição. O curso será realizado pela internet, em tempo real, de segunda a sexta, das 13h ‪às 17h.

Para se candidatar às vagas é preciso comprovar renda familiar per capita de até dois salários mínimos, possuir comprovante de residência, comprovante de escolaridade do Ensino Fundamental II completo e cópias do documento oficial de identificação e CPF e ter idade mínima de 16 anos. Menores de idade deverão estar acompanhados pelo responsável legal. Para realizar o curso o candidato deve possuir computador/notebook, internet e pacote office.

Respeitando as medidas de prevenção à Covid-19, os interessados devem se apresentar na Nuclep usando máscara e portando os documentos listados acima. Para preencher as fichas no dia da inscrição, é necessário levar caneta.

INFORMAÇÕES

Inscrições: Dia 15/09/2020, de 9h às 12h na Nuclep - Av. Gal. Euclydes de Oliveira Figueiredo, 200 – Brisamar – Ilha da Madeira, Itaguaí – RJ

A listagem com os aprovados estará disponível no dia 18/09/2020 na recepção da Nuclep e através do site www.nuclep.gov.br

Em caso de dúvidas, encaminhar e-mail para campogrande@rj.senac.br