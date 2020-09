Emergência do hospital municipal de Itaguaí entra em reforma

ITAGUAÍ - A emergência do Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX) entra em reforma nesta terça-feira (15). Serão feitos reparos no teto, no piso e pintura nas paredes. O vestiário dos funcionários também passará por obras. Será feita uma readequação no espaço para proporcionar maior comodidade aos funcionários.

A administração do hospital informa que o atendimento aos munícipes não será interrompido, mas que atuarão com um maior suporte da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. A previsão de término dos trabalhos para reforma é de uma semana.