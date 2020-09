Companhia das Docas comemora bom desempenho do Porto de Itaguaí

ITAGUAÍ – A Companhia das Docas do Rio de Janeiro (CDRJ) informa que o Porto de Itaguaí movimentou 743 mil toneladas a mais que o mesmo mês do ano anterior, o que corresponde a um aumento de 20,1% no volume de cargas. A CDRJ é a responsável pela administração do Porto.

Segundo a Companhia, o bom desempenho observado no mês deveu-se, principalmente, à forte alta nas exportações de minério de ferro pelo terminal da CPBS no Porto de Itaguaí, que atingiu a marca de 1,79 milhões de toneladas.

A CDRJ ressalta ainda que havia registrado o mais alto faturamento recorrente (excluindo receitas extraordinárias) em julho de 2020, tendo atingido a marca de R$ 53 milhões. Na análise da Companhia, o bom resultado é fruto, sobretudo, das exportações de minério de ferro pelos terminais da CSN e CPBS no Porto de Itaguaí, em sinergia com uma taxa de câmbio favorável aliada ao elevado preço da commodity no mercado internacional.