Partido Democracia Cristã confirma Beto do Posto como candidato a prefeito de Itaguaí

ITAGUAÍ – Foi no domingo (13) que a convenção do Partido Democracia Cristã de Itaguaí - em seu diretório na rua Augusto Costa Pereira nº27, em Vila Margarida – decidiu que os seus candidatos a prefeito e vice são Alberto Meneses (48 anos, conhecido como Beto do Posto) e João Luiz Pereira da Silva (66 anos, conhecido como João da Imobiliária). Ambos apresentam no nome político as atividades comerciais a que se dedicam há muitos anos. É mais uma chapa composta por empresários na cidade.

Alberto Meneses é empresário do ramo de postos de combustíveis e transporte de carga, nasceu em Itaguaí e deu continuidade aos negócios da família após a perda de seus pais.

João Luiz, candidato a vice, é o dono da imobiliária Lumar, dentre outros negócios. João Luiz chegou à cidade ainda bebê de colo com seus pais, que se estabeleceram no bairro Teixeira.

Na convenção foram escolhidos ainda os candidatos à vereança, no total de 15. O partido aposta no que consideram um diferencial: o fato de que todos os candidatos são de Itaguaí e que nunca ocuparam cargos públicos.