Em Itaguaí, parentesco de candidatos chama a atenção

ITAGUAÍ – A recente convenção do Partido Liberal fez surgir um fato curioso: Bárbara Ávila, a Babi, candidata a vice na chapa encabeçada por Alexandre Valle é irmã do candidato a prefeito pelo PDT, Waldemar Ávila. Este, por sua vez, é marido da sua candidata a vice, Keilane Goulart, que é irmã de Abeilard Goulart de Souza Filho (Abelardinho), que vice-prefeito cassado em 10 de julho deste ano. Como no famoso poema de Carlos Drummond de Andrade: “João amava Teresa que amava Raimundo / que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili /que não amava ninguém”, o eleitor que se manifesta nas redes sociais, sempre atento, faz comentários e especulações. O DIA foi ouvir os candidatos para saber o que eles têm a dizer sobre essa curiosidade.

O pedetista Waldemar Ávila, no centro da curiosa situação, disse: “Eu e Bárbara somos da mesma família, mas temos visões políticas diferentes, o que é salutar na democracia”.

A irmã tem a seguinte opinião: “Fui escolhida para compor a chapa do Valle pelo meu trabalho prestado à população de Itaguaí, não por ser parente de alguém. Tenho meu próprio CPF e minha história. Esse casamento com o Valle vai possibilitar que os anseios da população estejam representados no futuro governo", afirmou Babi.

Sobre Kelaine, Waldemar esclarece: “Minha vice não tem a mesma visão política dos seus familiares”, deixando claro que, apesar da serem da mesma família, a ligação entre Kelaine e Abelardinho fica por aí.