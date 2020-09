Workshop de danças urbanas em Itaguaí promete intercâmbio entre companhias

ITAGUAÍ – O Centro Social Urbanização, na rua Prefeito José Maria de Brito, 201 – Montserrat, vai abrigar neste domingo (20) a partir das 10h um evento de dança urbana chamado “Workshop Favelação”. Trata-se de um intercâmbio entre a United By Dance - companhia itaguaiense de dança fundada há três anos – e a companhia Xstyle Caxias. Edson Soares da Costa, 31 anos (conhecido como Edinho Breezy) é coreógrafo, dançarino, professor e trabalha com cultura em Itaguaí desde 2009. Responsável pela United By Dance, ele explica que é a segunda vez que organiza o evento, e que a ideia é promover as danças urbanas no município.

“A modalidade não é tão conhecida como outras, então chamamos jovens das redondezas para trocar conhecimento dessa cultura tão incrível que todos deviam conhecer. Nós começamos com a ideia de fazer workshops ano passado, fizemos o primeiro, que foi um sucesso, e retornamos agora com esse”, conta Edinho.

Elaine Lima, ensaiadora da United By Dance, em evento do ano passado: muita dança e diversão - Divulgação

A fim de trocar ideias, passos e experiências, um convidado é chamado, especialistas em um estilo ainda não bem conhecido na cidade, a fim de aprimorar a arte de ambas as companhias. Para participar, basta fazer a inscrição e levar um documento com foto e máscara. Edinho garante que o distanciamento social será respeitado e que todos võ dançar de máscara.

O convidado desta vez é Flávio Soul, da Xstyle Caxias, que vai dar uma aula de Hip Hop e Dance Hall. As outras duas aulas serão conduzidas por professores da Unitd By Dance, Juan Miranda (Passinho) e Alvin Squirrel (New School).