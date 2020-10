Campanha chega na sua terceira semana e falta menos de um mês para o eleitor se decidir Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 18/10/2020 19:54 | Atualizado 18/10/2020 20:10

ITAGUAÍ – Faltam apenas poucos dias – menos de um mês – para o grande dia cívico que vai determinar quem vai ser o próximo prefeito ou prefeita de Itaguaí e quem serão os 11 ocupantes das cadeiras do legislativo municipal. Até lá, muita caminhada, carreata, reunião e divulgação de ideias vai acontecer. E é o que os candidatos têm feito: evitando aglomerações e com os devidos cuidados por causa do coronavírus, eles se lançam à rua e se organizam em torno do esclarecimento e da aceitação das suas propostas para o desenvolvimento da cidade.

Como nas semanas anteriores, O DIA publica um resumo de como foram os últimos sete dias de campanha de cada candidato, com informações enviadas pelas respectivas assessorias.

Publicidade

Seguem os resumos de cada candidato, como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

Publicidade

Não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Publicidade

Alexandre Aranha se encontra com voluntários e candidatos a vereador e entrega material de campanha Divulgação

Alexandre Aranha participou de duas lives e fez várias reuniões com voluntários, militantes e candidatos a vereador da Rede Sustentabilidade. Ele visitou os bairros Sem Terra, Centro, Ponte Preta e Engenho.

Publicidade

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Publicidade

Alex Magrão com Wladimir Quintanilha em Brasília Divulgação

Alex Magrão iniciou a semana com visitas pontuais na Praça dos Prédios, Orla de Coroa Grande, e esteve presente no evento Pedal Solidário com algumas lideranças. Também fez caminhada no bairro Inoê e passou o restante da semana com agendas importantes em Brasília juntamente com o candidato a vice-prefeito na sua chapa, Wladimir Quintanilha.



ANA SAGÁRIO (PSL)

Publicidade

Ana Sagário faz caminhada no bairro Brisamar Divulgação

Ana Sagário fez várias minicarreatas e caminhadas. Acompanhada da candidata a vice-prefeita, Professora Zélia, e do ex-prefeito José Sagário, seu pai, a candidata visitou os bairros Brisamar, Mangueira, 26 de Dezembro e Rio da Guarda e conversou com moradores para entender suas demandas. O trio também esteve no Centro da cidade. Ana também participou de reuniões com moradores do bairro Leandro, gravou programas eleitorais e participou de uma live para apresentar propostas do seu Plano de Gestão.

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim no seu diretório, no centro Divulgação

Publicidade

André Amorim essa semana se dedicou a reuniões, caminhadas e visitas nos bairros Ibirapitanga, Vila Margarida, Raiz da Serra, Brisamar, Centro, Mazomba e Coroa Grande. Ele também dedicou parte do seu tempo em reuniões com sua equipe de rua e bate-papos em seu diretório, além de ter produzido conteúdo para as suas redes sociais.

ARAMIS BRITO (PSB)

Publicidade

Aramis aborda eleitores em kombi no centro Divulgação

A assessoria de Aramis enviou a seguinte nota: “O candidato foi a Chaperó, Mazomba, Centro e Teixeira para se encontrar com lideranças e com eleitores”. Como tem feito desde o início da campanha, Aramis marca presença na feira, sempre acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira.

Publicidade

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto fez carreata que passou pelo centro da cidade Divulgação

Publicidade

Alberto Meneses, recuperando-se do Covid-19, trabalhou de casa. Ele apresentou melhoras dos sintomas e cumpriu a quarentena. Para declarar ter vencido a doença, falta apenas o resultado de um último exame. A inauguração do comitê de campanha, em frente ao shopping, no centro, foi na terça-feira (13). No sábado (17), Beto do Posto fez uma carreata pela cidade.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Publicidade

Donizete conversa com morador do bairro Jardim América Divulgação

Donizete Jesus esteve nos bairros Amendoeira, Ibirapitanga, Morro do Corte, Mazombinha e Teixeira, todos só na segunda-feira. Na terça, fez caminhada pelo Monte Serrat e lá conversou com moradores e apresentou seu plano de governo. Na quarta, esteve com eleitores do Formigão. Na quinta, foi até a Mangueira. No sábado, acompanhado do candidato a vice, Dr. Antonio, foi pela manhã até o Frontal das Ilhas e à tarde esteve no Chaperó.

Publicidade

LUCIANO MOTA (PROS)

Não enviou informações.

Publicidade

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan faz caminhada no Chaperó Divulgação

Publicidade

Nisan iniciou a semana com uma grande reunião no bairro do Engenho. Em seguida, fez uma caminhada pelo bairro. Durante a semana percorreu os bairros Monte Serrat , Jardim América, Ponte Preta, Santana, 26 de Dezembro, Mangueira, Estrela do Céu, Leandro e Mazomba. Nisan participou conversou com vários empresários e teve um bate-papo com jovens da comunidade do Carvão, Weda e Engenho. Além disso, fez reuniões com profissionais da área de esporte e eventos.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

Publicidade

Rubem Vieira em reunião que ocorreu no centro da cidade Divulgação

A assessoria da campanha do candidato Rubem Vieira enviou a seguinte nota: “Rubão visitou vários bairros e reuniu-se com lideranças da cidade para conhecer as demandas emergenciais das comunidades”.

Publicidade

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Sidney Mineiro em um intervalo no seu horário de trabalho Divulgação

Publicidade

A nota do Psol municipal sobre a semana de Sidney é a seguinte: “Enquanto as empresas de Itaguaí não contratam moradores do município, Sidney Mineiro foi fazer um bico em uma obra em São João de Meriti. Ele fez uma caminhada pelo bairro Ponte Preta com a presidente do Psol de Itaguaí, Chris Gerardo”.

VALLE (PL)

Publicidade

Alexandre Valle no Engenho Divulgação

Segundo sua assessoria, Valle faz em média 15 reuniões diárias para conversar diretamente com os eleitores. No próximo dia 22 fará o lançamento da campanha de rua que será intensificada até a data-limite permitida pela Justiça. “O candidato avisa é uma corrida de média distância, que em determinado momento chega a hora da arrancada final para a vitória”, diz o texto da nota.

Publicidade

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar em reunião com catadores de material reciclado em Vila Margarida Divulgação

Publicidade

Waldemar passou a semana em encontros com eleitores e líderes comunitários em bairros como Mazomba, Mangueira, Piranema e São Campelo. Também realizou reuniões com líderes religiosos, debateu assuntos com recicladores da cidade em Vila Margarida, gravou programas eleitorais para rádio e exerceu agenda como vereador, incluindo plenárias.