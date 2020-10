Dois carros diferentes com mesma placa: clonagem constatada Divulgação - PRF

Por Jupy Junior

Publicado 19/10/2020 16:09 | Atualizado 19/10/2020 16:39

ITAGUAÍ – Um veículo chamou a atenção dos policiais rodoviários federais no domingo (18), por volta das 10h20, no km 399 da BR-101 (Rio-Santos). Era um Honda/HRV Ex Cvt, cor branca. Ao realizar consulta aos sistemas, os policiais verificaram que havia um registro de clone para um veículo de mesma marca, modelo e placa (LVE4F01). A partir dessa informação, a equipe realizou técnicas de identificação veicular e constatou que havia indícios de adulteração, mas, ainda assim, não foi possível identificar o veículo original.

A equipe realizou contato com o proprietário do veículo, que informou que realizou o registro de ocorrência (R.O. 908-07959/2020) após tomar conhecimento que alguém estava tentando vender um clone do seu veículo pela internet.

Júlio Cesar, o proprietário, informou que estava de posse do seu veículo e enviou fotos para a equipe da PRF imediatamente. Logo após, ele foi até a 50ª DP e assim foi possível colocar os dois veículos lado a lado. O senhor C.A.G.M., que conduzia o veículo clonado, informou que comprou o veículo de boa-fé, que inclusive possuía nota fiscal, manual, seguro veicular e CRV fechado em seu nome com firma reconhecida em cartório. Informou também que comprou o veículo em agosto de 2020 e que não realizou a transferência de propriedade por problemas no agendamento do Detran-RJ, em virtude da pandemia.

Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de Receptação Culposa e a ocorrência foi mantida na 50 DP. sob o número RO 050-02465/2020.