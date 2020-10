A ação da empresa se estendeu pelo manguezal e todo o entorno do terminal portuário Divulgação/Nuclep

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ - As Gerências de Segurança do Trabalho (AST), Meio Ambiente (ASM) e Infraestrutura e Logística (AIS) da Nuclep em Itaguaí realizaram na quarta-feira (14) um mutirão de limpeza no manguezal situado no entorno do terminal portuário da empresa, que resultou na retirada de 147 kg de lixo presentes no local.

Para a gerente de Meio Ambiente, Viviane Montebello, o avanço da ocupação urbana ao redor do Terminal e o aumento de resíduos gerados pela população é nítido: “Além de causar poluição visual, os resíduos geram a proliferação de pragas e vetores, contaminam o manguezal e afetam inúmeras espécies que sobrevivem dele. Além disso, as inúmeras construções irregulares vêm gerando o soterramento do manguezal”, lamentou.

Mutirão recolheu grande quantidade de detritos que são prejudiciais ao meio ambiente Divulgação - Nuclep

A empresa divulgou que a preocupação e compromisso com o aumento da sustentabilidade faz parte da cultura da Nuclep para garantir a preservação do meio ambiente e os cuidados necessários com o entorno da Baía. Para isso, durante todo o ano, as gerências realizam diversas ações de conscientização junto às comunidades e também nas escolas do município.