Peças que imitam design da marca Playstation foram retidas pelos agentes Divulgação - Receita Federal

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ - A Receita Federal (RF) tem sido incansável e implacável com mercadorias importadas de forma ilegal. Além das apreensões em número recorde de TV Box (aparelhos decodificadores de sinal que ilegalmente transmitem conteúdo de streaming) – na quinta-feira (22) foram retidos 100 mil desses aparelhos – os agentes da RF apreenderam no mesmo dia 10 mil controles de videogame falsificados, também em Itaguaí.

O trabalho conjunto envolveu a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho e a Equipe de Vigilância e Repressão da Alfândega do Porto de Itaguaí.

IMITAÇÃO DE PEÇAS DO PLAYSTATION

Os itens encontrados eram controles de videogame (joysticks) semelhantes ao design característico dos produtos da marca Playstation. A carga tinha sido desembaraçada, porém foi selecionada para fiscalização após análise de risco aduaneiro.

A mercadoria seguirá para destruição.

Na divulgação sobre as apreensões, a Receita Federal lembrou que o trabalho do órgão tem como objetivo combater o comércio de mercadorias introduzidas no país de forma irregular, o que gera concorrência desleal, fomenta o desemprego e expõe o consumidor final a riscos na utilização de produtos que não cumprem as normas legais.