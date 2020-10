Fachada da 50ª DP em Itaguaí: Instituto disponibiliza ferramenta na internet com dados sobre segurança pública Reprodução internet

Por Jupy Junior

Instituto de Segurança Pública do Rio de Janeiro (ISP-RJ) – uma autarquia criada em 1999 vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – disponibiliza dados sobre a segurança pública do estado por meio de uma plataforma na internet, no site da instituição ( ITAGUAÍ – Todos os meses o(ISP-RJ) – uma autarquia criada em 1999 vinculada à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – disponibiliza dados sobre a segurança pública do estado por meio de uma plataforma na internet, no site da instituição ( http://www.ispvisualizacao.rj.gov.br/RelPorArea.html ). O objetivo é produzir informações e disseminar pesquisas e análises com vistas a influenciar e subsidiar a implementação de políticas públicas de segurança e assegurar a participação social na construção dessas políticas.

O ISP liberou há alguns dias os dados de setembro deste ano, e por meio destes é possível fazer uma comparação com o mesmo período de 2019 e do acumulado entre janeiro e mês anterior em vigor (no caso, setembro).

Com base nesses dados, percebe-se que em Itaguaí todos os índices tiveram queda em comparação com setembro do ano passado. No acumulado janeiro-setembro, contudo, três índices chamam a atenção por terem números maiores do que os anotados em 2019: crimes violentos letais intencionais, homicídio doloso (com intenção de matar), homicídio culposo no trânsito (sem intenção de matar) e estupro, que aumentou 6% no município em comparação com o ano passado.

Confira abaixo alguns índices:

CRIMES VIOLENTOS LETAIS INTENCIONAIS

Setembro de 2019 – 4

Setembro de 2020 – 0

Janeiro a setembro de 2019 – 28

Janeiro a setembro de 2020 – 30



HOMICÍDIO DOLOSO

Setembro de 2019 – 4

Setembro de 2020 – 0

Janeiro a setembro de 2019 – 27

Janeiro a setembro de 2020 – 29