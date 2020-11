Arma apreendida com munições: polícia a pé e com uma lanterna surpreendeu suspeitos e dois deles foram presos Divulgação - 24º BPM

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 15:27 | Atualizado 01/11/2020 15:51

ITAGUAÍ - No sábado (31), policiais do 24º Batalhão de Polícia Militar estavam na rua José Oliveira Montoia - no bairro Montserrat, em Itaguaí - em busca dos responsáveis pelo ataque contra uma outra guarnição, ocorrido no dia anterior. A pé, policiais com uma lanterna avistaram seis elementos a cerca de 15 metros de distância. Quando perceberam que se tratava da polícia, os elementos fugiram, mas dois deles foram pegos.

Com eles, os agentes encontraram uma pistola PT 58s calibre 38 com numeração suprimida, 15 munições intactas, um rádio transmissor, um aparelho celular e R$ 65. Todo o material foi apreendido, e, assim como os suspeitos, foram levados para a 50ª DP e posteriormente foram conduzidos à Central de Flagrantes, na 52ª DP.