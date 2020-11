Reforço de agentes tem como objetivo proceder à operação que visa oferecer mais segurança a duas semanas das eleições Divulgação - PRF

Por O Dia

Publicado 01/11/2020 15:46 | Atualizado 01/11/2020 15:49

ITAGUAÍ - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou neste domingo (1) a Operação Coalizão nas rodovias federais BR-101 (Rio-Santos) e BR-465 (Rio-SP) em Itaguaí. O objetivo é garantir a democracia do período e eleitoral, bem como reforçar a segurança na área. A ação faz parte de um planejamento de diversas operações já programadas.

A fiscalização em Itaguaí foi intensificada após diversas denúncias de que milicianos utilizavam trechos das rodovias federais para locomoção entre algumas comunidades do município. No último dia 15 de outubro, uma operação conjunta da PRF e com a polícia civil resultou em apreensão de armas e munições que pertenciam a integrantes da maior milícia em atividade no Rio de Janeiro.

A operação deste domingo conta com todas as forças especiais da PRF. Ao todo são cerca de 50 policiais rodoviários federais, cães farejadores e a aeronave da corporação.