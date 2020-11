Rubem mostra documento durante fala em Santa Cândida: prefeito disse que vai publicar provas de que não há investigação em curso Reprodução internet

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – O prefeito de Itaguaí e candidato do PODEMOS ao cargo máximo do Executivo municipal, Rubem Vieira (Dr. Rubão), disse no sábado (31), durante evento de campanha no Sítio Bumerangue, em Santa Cândida, que não tem ligação com o crime organizado e que qualquer informação nesse sentido faz parte de um conjunto de fake news. Falando ao microfone para uma plateia numerosa, Rubem mostrou que tinha em mãos, segundo ele, documentos capazes de atestar que não há investigações em curso cujo alvo seja a correlação da sua campanha com organizações criminosas. De acordo com o prefeito, estes documentos serão postados na sua página pessoal no Facebook.

Rubem disse: “Estão tentando sujar meu nome nesta cidade. Ninguém consegue me chamar de ladrão, ninguém consegue achar um contrato errado dentro da prefeitura. Por isso, criam mentiras. Por causa disso, fui pessoalmente ao Ministério Público desta cidade, fui à delegacia, fui ao Rio [de Janeiro], fui buscar certidões assinadas pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e por várias outras entidades provando que eu não tenho nenhuma denúncia, nenhum elo, ligação com nenhum tipo de crime organizado, com polícia paralela”.

Publicidade

O prefeito e candidato prosseguiu: “Conseguimos com a Justiça Eleitoral de Itaguaí uma certidão que atesta que não temos nenhuma investigação do meu nome envolvendo o crime organizado. Obtivemos a mesma certidão junto à Promotoria de Justiça de Investigação Criminal e Penal de Itaguaí. Não existe nenhum tipo de ligação do meu nome ao crime organizado”.

Vieira disse ainda à plateia que acionou a Justiça contra as pessoas que publicaram o que ele chamou de fake news com o tema: “Ganhei uma decisão do juiz da comarca. Ele mandou o Facebook retirar isso da internet, mandou convocar todo mundo que compartilhou e comentou para responder criminalmente por falar mentira na rede social. Vão rastrear os IPs e pegar essas pessoas. Isso é a Justiça fazendo o seu papel, porque o justo não paga pelo pecador e a mentira sempre é descoberta”.