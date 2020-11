Faltam 14 dias para as eleições e candidatos continuam divulgando suas ideias para apreciação dos eleitores Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 01/11/2020 18:51 | Atualizado 01/11/2020 18:57

ITAGUAÍ – Daqui a exatamente duas semanas os eleitores de Itaguaí têm uma importante missão: escolher o seu prefeito ou prefeita e 11 vereadores para representá-los e fazer com que a cidade prospere, principalmente com muito emprego e saúde.

Atentos às possibilidades de convencê-los de que seus programas de governo são melhores, os candidatos continuam a se mexer para se aproximarem o máximo possível daqueles que têm o mais importante hoje em dia: o poder do voto. Nesta véspera de feriado chuvosa, alguns compromissos tiveram que ser adiados, embora a feira do Centro seja ponto de encontro certo de quase todos os candidatos.

Para saber o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Aranha saindo para mais um dia de campanha; ao lado dele o sogro, que sempre o acompanha, e, atrás, Miriam de Brisamar, candidata a vereadora Divulgação - REDE Itaguaí

O candidato da Rede levou seu discurso, via megafone, para os eleitores dos bairros Brisamar, Coroa Grande e Centro.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Alex Magrão fez mini carreata por alguns bairros Divulgação - Republicanos Itaguaí

O candidato do Republicanos e o seu candidato a vice, Wladimir Quintanilha, estiveram pela manhã na feira, na Avenida Itaguaí e na Raiz da Serra falando com os eleitores. À tarde fizeram uma mini-carreata pelos bairros Engenho, Inoê, Montserrat, terminando na avenida Ari Parreiras com transmissão ao vivo pelo Instagram e Facebook.

ANA SAGÁRIO (PSL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim se prepara para fazer uma live com sua advogada Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC tinha uma caminhada programada no Mazomba na parte da manhã, mas foi adiada por conta das chuvas. Ele fez visitas e uma reunião em Coroa Grande com uma candidata de sua coligação. Às 17h faz uma live com sua advogada Samara Ohanne, com o tema "O que pode e o que não pode nas eleições 2020".



ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis interagiu com eleitores na feira, no Centro Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato pelo PSB caminhou pela Feira de Itaguaí. Acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira, conversaram com feirantes e consumidores. "Temos a proposta de trazer novamente a 'Nova Feira'. Foi um projeto que trouxe emprego, renda e lazer para nossa cidade. E temos que fazer isso novamente. E, agora, com ainda mais projeções para que seja reconhecido nacionalmente", afirmou.

BETO DO POSTO (DC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete (ao centro), Marcelo Paes, presidente municipal do Cidadania (à esq.) e o presidente estadual do partido e secretário de educação do estado do Rio, Comte Bittencourt (à dir.) Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania fez uma caminhada pelo bairro Chaperó. No início da tarde ele participou de um ato na praça do Parque Primavera. Junto com Donizete estavam os presidente municipal do Cidadania, Marcelo Paes, e o presidente estadual e secretário de Educação do estado do Rio de Janeiro, Comte Bittencourt.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano foi à feira no centro, conversou com eleitores e posou para fotos Divulgação Pros - Mayra Fricks

O candidato do PROS esteve na feira de Itaguaí, no Centro. Ele apresentou suas propostas de governo para feirantes e frequentadores.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan (de boné amarelo) com Biruca (também de boné) e dois eleitores em bairro não divulgado Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB fez uma reunião com a equipe de campanha e gravou vídeos sobre o conteúdo do seu plano de governo. À tarde, Nisan faz algumas visitas a lideranças políticas municipais.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A assessoria do candidato informou que, devido ao tempo chuvoso, Sidney não teve agenda neste domingo.

VALLE (PL)

Valle reuniu eleitores em reunião no bairro Chaperó Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL iniciou seu dia em Coroa Grande, onde estava programada uma caminhada no bairro. Por causa da chuva, a agenda foi adaptada para uma carreata que reuniu dezenas de veículos e centenas de militantes. À tarde, ele se reuniu em Chaperó com a candidata a vereadora Rachel Secundo e moradores do bairro.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Kelaine e Waldemar, com os filhos, em caravana no bairro Brisamar Divulgação - PDT Itaguaí

O pedetista fez uma caravana no bairro Brisamar com sua esposa e candidata a vice, Kelaine, e os filhos.