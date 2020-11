Candidatos saíram durante o feriado em busca de convencer os eleitores sobre sus propostas Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 02/11/2020 20:47

ITAGUAÍ – Feriado de Finados. Alguns candidatos manifestaram pesar em relação à data pela perda de entes queridos e por causa das vítimas do Covid-19. Outros, contudo, também continuam a busca pela aceitação e convencimento dos eleitores em relação às suas propostas.

Para saber o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto). O material de hoje segue abaixo, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

Agenor conversa com eleitora no bairro Leandro Divulgação - PTC Itaguaí

O candidato do PTC fez caminhadas nos bairros Mazomba, Mazombinha e Leandro. À noite, participa de uma live sobre suas propostas de governo.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede reservou o dia para descansar e também para dar um descanso à sua equipe. Alexandre Aranha declarou também que o Dia de Finados traz reflexões para ele por ter perdido um ente querido há muito tempo.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Magrão fez caminhada e transmissão pelo Facebook nos bairros Jardim América e Montserrat Divulgação - Republicanos Itaguaí

O candidato do Republicanos começou o dia com uma caminhada no bairro jardim América com apoiadores e com a candidata a vereadora Hilda Cruz. Alex em alguns momentos também passou pelas ruas em cima de uma picape divulgando suas propostas e ideias para os moradores e também para eleitores que o acompanhavam por uma transmissão ao vivo pelo Facebook. A caminhada se encerrou no bairro Montserrat.

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Sagário esteve no Sase conversando com moradores sobre os problemas do bairro Divulgação - PSL Itaguaí

A candidata do PSL fez sua caminhada pelo bairro Parque Paraíso (Sase). O problema mais relatado pelos moradores foi a ausência da segurança pública, que potencializa os assaltos na região.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim esteve no Chaperó e fez caminhada com militantes Divulgação - PSC Itaguaí

O candidato do PSC dedicou todo o dia a uma caminhada no Chaperó, Gleba A. O evento começou às 9h e terminou somente às 17h, com pausa apenas para o almoço. À noite, André concedeu entrevista em uma live, às 19 horas, em uma página de grupo no Facebook.

ARAMIS BRITO (PSB)

A coordenação de campanha do candidato do PSB enviou a seguinte nota: “Hoje não é dia de caminhada ou carreata! Esse foi um ano de muitas perdas em todo o mundo. Vivemos um momento de pesar e estamos aqui para nos solidarizar a todos aqueles que perderam seus familiares e amigos. Nossas orações e pensamentos estão com cada um de vocês”.

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto com eleitores e militantes Divulgação - DC Itaguaí

A assessoria de Beto do Posto informou que o candidato fez caminhada pela Reta e pelo bairro Jardim América.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete com Doutor Antonio Antunes preparando-se para live com eleitores Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania realizou pela manhã o seu já tradicional Café da Manhã com os internautas de Itaguaí. Nessa edição Donizete esteve ao lado do Doutor Antonio Antunes. Eles explicaram e responderam dúvidas dos eleitores sobre o Cartão Cidadão, um de seus principais projetos.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano Mota esteve ao lado de eleitores e militantes no Teixeira, onde deu atenção até a um cachorrinho Divulgação - Pros Itaguaí

O candidato do Pros reuniu-se pela manhã com as lideranças do partido no comitê, que fica na entrada principal de Itaguaí. Na parte da tarde, foi ao bairro Teixeira e conversou com os moradores, que pediram melhoria das ruas e calçadas. Luciano apresentou projetos para resolver essas necessidades do bairro.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan fez caminhada no Chaperó e em Coroa Grande Divulgação - PTB Itaguaí

Pela manhã, o candidato do PTB fez uma caminhada no Chaperó (Gleba A). Em seguida, reuniu-se com representantes da educação, À tarde, fez uma caminhada em Coroa Grande e à noite participou de uma live com o tema "empregos e economia". Ele finalizou o dia com uma reunião com o candidato a vereador Robson.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

O candidato do PSOL não marcou compromissos de campanha por causa do motivo do feriado e declarou: “Em respeito aos 160 mil falecidos devido ao Covid-19”.

VALLE (PL)

Valle fez caminhada no Chaperó Divulgação - PL Itaguaí

Valle fez caminhada no Chaperó (Gleba B) pela manhã e à tarde esteve nos bairros Mangueira e 26 de Dezembro e expôs suas propostas e caminhos para Itaguaí.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar e Kelaine fazem panfletagem junto a moradores em Itaguaí Divulgação - PTB Itaguaí

Waldemar e Kelaine fizeram panfletagem porta a porta no bairro São Campelo e Comunidade Sem Terra.