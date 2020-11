Eventos e caminhadas continuam na cidade em busca dos votos dos itaguaienses Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 03/11/2020 19:52 | Atualizado 04/11/2020 12:39

ITAGUAÍ – O clima na cidade é de imersão quase total e diária nas campanhas dos candidatos a prefeito. Caminhadas, reuniões, visitas a lideranças: vale se aproximar do eleitor de diversas maneiras para divulgar os planos de governo. Nesta terça-feira (3) pós-feriadão, nada de esmorecer: a maioria dos candidatos foram para as ruas em busca de convencer o eleitor para ganhar o seu voto.

Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo, em ordem alfabética:



AGENOR TEIXEIRA (PTC)

Agenor cumprimenta um eleitor no bairro Ibirapitanga Divulgação - PTC Itaguaí­

O candidato do PTC fez caminhada pelos bairros Ibirapitanga e Califórnia.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Aranha, sempre acompanhado do sogro (no banco do carona), em registro na Reta de Santa Cruz Divulgação - Rede Itaguaí

O candidato da Rede cumpriu agenda no bairros Mangueira, Centro, Estrela do Céu, Ibirapitanga e Engenho.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ANA SAGÁRIO (PSL)

A coordenação de campanha da candidata não enviou informações.

ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Amorim (de camisa roxa) e Tião Mala Cheia, seu candidato a vice (à esquerda), em caminhada no bairro Santana Divulgação - PSC Itaguaí

Hoje o dia do candidato do PSC foi marcado por duas grandes caminhadas: pela manhã no bairro Santana e à tarde no bairro Estrela do Céu. À noite André faz reunião no bairro Piranema com apoiadores.

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis conversa com comerciante no Sase Divulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB andou pelas ruas do Sase com o ex-prefeito Weslei Pereira e conversou com os moradores sobre as propostas para empregos e saúde na cidade. "Vamos incentivar e investir para que novas empresas se instalem em Itaguaí. Queremos que a população tenha oportunidades e seremos firmes nisso. E para a saúde, nossa projeção é trazer a clínica de homodiálise, a clínica de atenção à mulher e um novo hospital para Itaguaí", afirmou Aramis.

BETO DO POSTO (DC)

Beto do Posto (de amarelo) em meio a eleitores no Rio da Guarda Divulgação - DC Itaguaí

O candidato do DC fez caminhada pelo Rio da Guarda e por Piranema. No caminho, ouviu muitas reclamações sobre coleta de lixo, falta de creches e ruas sem saneamento ou asfalto.

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete foi ao Calçadão no Centro para corpo a corpo com eleitores Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania esteve pela manhã em campanha no calçadão do centro de Itaguaí. Donizete conversou com comerciantes, população em geral, apresentou seu plano de governo, ouviu muitas queixas e também recebeu manifestações de solidariedade e apoio.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano Mota faz embaixadinhas com eleitores no pátio do seu comitê Divulgação - PROS Itaguaí

O candidato do PROS recebeu candidatos a vereador do seu partido no comitê, que fica na entrada principal de Itaguaí. O objetivo foi elaborar estratégias para a campanha na reta final até o dia das eleições. Ainda no comitê, Luciano recebeu eleitores e apresentou suas propostas de governo.

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan começou cedo o dia de campanha: panfletagem a partir das 5h da manhã na rodoviária Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB começou o dia de campanha com uma panfletagem às 5h da manhã na rodoviária de Itaguaí. Às 9h, fez caminhada no bairro Amendoeira e ouviu reivindicações de eleitores. À tarde o candidato fez uma caminhada no Centro, na área residencial. À noite Nisan tem compromissos de agenda e encerra a noite com uma reunião com o candidato Zé Domingo no Mazomba.

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Sidney Mineiro conversa com eleitores no Calçadão, no Centro Divulgação - PSOL Itaguaí

O candidato do PSOL fez caminhada nos bairros Ibirapitanga, Califórnia e Centro, conversando com eleitores e divulgando suas propostas de governo.

VALLE (PL)

Valle, na cabeceira da mesa, conduz reunião com a equipe para determinar próximos passos da campanha Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL fez reuniões internas a fim de traçar estratégias para os dias que antecedem à eleição em 15 de novembro. Na parte da noite fará reuniões na comunidade Estrela do Céu.

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar e Kelaine, abaixados à direita, fizeram encontro com músicos da cidade Divulgação - PDT Itaguaí

O candidato do PDT e sua candidata a vice, Kelaine Ávila, reuniram-se com músicos da cidade para debater sobre a cultura do município.

O candidato do PDT e sua candidata a vice, Kelaine Ávila, reuniram-se com músicos da cidade para debater sobre a cultura do município.