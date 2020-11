Sidney, Giovani e Chris: PSOL mantém candidatura inalterada na cidade Reprodução

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – Uma mensagem que circula nas redes sociais desde a manhã desta sexta-feira (6) diz que a presidente do PSOL de Itaguaí, Chris Gerardo, está atuando para que a candidatura de Sidney Mineiro e Giovani Velasco (prefeito e vice, respectivamente) seja retirada em benefício do apoio ao candidato do Podemos, Rubem Vieira (Dr. Rubão). Gerardo disse a O DIA que a mensagem não é verdadeira, e enviou uma nota para desmenti-la. O candidato a vice pelo PSOL, Giovani Velasco, também divulgou uma nota e disse que a campanha de Sidney continua até o dia 15 de novembro, data das eleições.

Chris Gerardo divulgou a seguinte nota, na íntegra: “O PSOL de Itaguaí, por meio da sua presidente Chris Gerardo, vem a público informar que o PSOL tem sua candidatura própria e que não vai retirá-la. Não se deve confundir a atuação do Muspi (Movimento Unificado dos Servidores e da População de Itaguaí), que é apartidário e independente, com as ações do PSOL. Muspi e PSOL são entidades distintas. Chris Gerardo é porta-voz do Muspi e presidenta do PSOL, suas ações não são atreladas. Esperamos colaborar para que Itaguaí possa ser livre novamente de forma que as pessoas não tenham mais medo de assumir os espaços de lutas sociais”.

CANDIDATO A VICE TAMBÉM DESMENTE

Por telefone, Gerardo enfatizou que sua atuação política guarda peculiaridades em cada uma das instituições, e que a campanha do PSOL segue sem alterações ou declarações de apoio a quaisquer outros candidatos.

Giovani Velasco, candidato a vice na chapa de Sidney, divulgou a seguinte nota: “A assessoria da candidatura de Sidney Mineiro e Giovani Velasco informa que é fake news a informação que está nas redes sociais Facebook e WhatsApp de que Chris Gerardo estaria obrigando a chapa a renunciar. Desconhecemos essas informações. A campanha continua até o dia 15 de novembro”.