Candidatos têm poucos dias para convencer eleitores de que suas propostas são as melhores Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 06/11/2020 21:56 | Atualizado 06/11/2020 21:59

ITAGUAÍ – O tempo está acabando, mas ainda há muito trabalho pela frente para tentar convencer os eleitores indecisos. É isto que os candidatos têm me mente quando se lançam às ruas em busca de muita conversa e distribuição de panfletos com propostas para a cidade. Não foi diferente nesta sexta-feira (6).

Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

Publicidade

O material de hoje segue abaixo, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

O candidato não cumpriu agenda de campanha.

Publicidade

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede passou o dia preparando-se para um debate com outros candidatos que será transmitido por uma página de Facebook.

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

Publicidade

Alex Magrão fez carreata na Ilha da Madeira Divulgação - Republicanos Itaguaí

O candidato do Republicanos fez reunião com 100 apoiadores. Em seguida, fez carreata na Ilha da madeira. Durante a tarde, fez reunião com mais apoiadores e à noite faz outra, desta vez com 200 pessoas. Logo mais à noite participa de um debate com outros candidatos pelo Facebook. O candidato do Republicanos fez reunião com 100 apoiadores. Em seguida, fez carreata na Ilha da madeira. Durante a tarde, fez reunião com mais apoiadores e à noite faz outra, desta vez com 200 pessoas. Logo mais à noite participa de um debate com outros candidatos pelo Facebook.

ANA SAGÁRIO (PSL)

A coordenação de campanha da candidata não enviou informações.

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

O candidato não cumpriu agenda de campanha.

ARAMIS BRITO (PSB)

Publicidade

Aramis (de azul claro) cumprimenta eleitor no centro Duivulgação - PSB Itaguaí

O candidato do PSB caminhou pelo Centro acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira. Eles conversaram com comerciantes e pedestres, e, dentre os diversos assuntos, falaram contra a venda de votos, que condenam com veemência. "A população não pode permitir que tentem comprar seu voto. O candidato que faz isso hoje vai vender nossa cidade amanhã. Não à compra de votos", afirmou Aramis. Ao fim da caminhada, Aramis gravou um vídeo sobre o tema e o publicou na sua rede social.



BETO DO POSTO (DC) O candidato do PSB caminhou pelo Centro acompanhado do ex-prefeito Weslei Pereira. Eles conversaram com comerciantes e pedestres, e, dentre os diversos assuntos, falaram contra a venda de votos, que condenam com veemência. "A população não pode permitir que tentem comprar seu voto. O candidato que faz isso hoje vai vender nossa cidade amanhã. Não à compra de votos", afirmou Aramis. Ao fim da caminhada, Aramis gravou um vídeo sobre o tema e o publicou na sua rede social.

Beto do Posto (de vermelho) entrega um panfleto para uma moradora no bairro Santa Cândida Divulgação - DC Itaguaí

O candidato do DC dedicou seu dia a percorrer os bairros Teixeira e Santa Cândida. Ele comentou: “Parece que o bairro não saiu da década de 1980, pois aqui continuam as valas negras e a população vive isolada, sem internet nem telefonia móvel. O renascimento da cidade tem que ser da periferia para o centro”. O candidato do DC dedicou seu dia a percorrer os bairros Teixeira e Santa Cândida. Ele comentou: “Parece que o bairro não saiu da década de 1980, pois aqui continuam as valas negras e a população vive isolada, sem internet nem telefonia móvel. O renascimento da cidade tem que ser da periferia para o centro”.

Publicidade

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Keila de Carvalho e Donizete fizeram live pela manhã sobre cultura Divulgação - Cidadania Itaguaí

O candidato do Cidadania fez live com Keila de Carvalho: eles conversaram sobre cultura, história, e discutiram projetos para impulsionar a cultura municipal em um eventual governo seu. Donizete também fez caminhada no centro da cidade. O candidato do Cidadania fez live com Keila de Carvalho: eles conversaram sobre cultura, história, e discutiram projetos para impulsionar a cultura municipal em um eventual governo seu. Donizete também fez caminhada no centro da cidade.

Publicidade

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano diz a moradores que vai construir em Somel novos complexos escolares Divulgação - PROS Itaguaí

O candidato do PROS fez caminhada pelo bairro Somel: ele conversou com os moradores e apresentou suas propostas de governo. Reforçou que vai construir mais escolas como o Complexo de Somel, que ele construiu quando foi prefeito. O complexo possui creche, escola e quadra poliesportiva coberta. Na parte da tarde Luciano Mota fez caminhada em Coroa Grande. O candidato do PROS fez caminhada pelo bairro Somel: ele conversou com os moradores e apresentou suas propostas de governo. Reforçou que vai construir mais escolas como o Complexo de Somel, que ele construiu quando foi prefeito. O complexo possui creche, escola e quadra poliesportiva coberta. Na parte da tarde Luciano Mota fez caminhada em Coroa Grande.

Publicidade

NISAN CÉSAR (PTB)

Nisan esteve no centro e conversou com eleitores e comerciantes Divulgação - PTB Itaguaí

O candidato do PTB começou o dia com uma grande caminhada no Bairro do Engenho, onde ouviu vários eleitores com as demandas do bairro. Na hora do almoço reuniu-se com a equipe de campanha. À tarde, fez caminhada pelo centro de Itaguaí e conversou com eleitores e comerciantes. À noite, o candidato participa de um debate em uma página de Facebook. O candidato do PTB começou o dia com uma grande caminhada no Bairro do Engenho, onde ouviu vários eleitores com as demandas do bairro. Na hora do almoço reuniu-se com a equipe de campanha. À tarde, fez caminhada pelo centro de Itaguaí e conversou com eleitores e comerciantes. À noite, o candidato participa de um debate em uma página de Facebook.

Publicidade

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

VALLE (PL)

Valle e Babi encontraram-se com um grupo mulheres para apresentar iniciativas específicas para elas Divulgação - PL Itaguaí

O candidato do PL caminhou pela Avenida Itaguaí na companhia da sua candidata a vice, Babi. Eles conversaram com moradores e comerciantes. “Fazer contato direto com a população nos dá a exata noção do caos que vive nossa cidade”, disse Valle. À tarde, reuniu-se com um grupo de mulheres para explicar que no seu plano de governo há iniciativas específicas para elas: Hospital da Mulher com maternidade, políticas de saúde com exames preventivos e criação de uma rede proteção para mulheres em vulnerabilidade social e vítimas de violência. Neste plano inclui-se também o programa Mulher Empreendedora, que irá oferecer microcrédito e qualificação. O candidato do PL caminhou pela Avenida Itaguaí na companhia da sua candidata a vice, Babi. Eles conversaram com moradores e comerciantes. “Fazer contato direto com a população nos dá a exata noção do caos que vive nossa cidade”, disse Valle. À tarde, reuniu-se com um grupo de mulheres para explicar que no seu plano de governo há iniciativas específicas para elas: Hospital da Mulher com maternidade, políticas de saúde com exames preventivos e criação de uma rede proteção para mulheres em vulnerabilidade social e vítimas de violência. Neste plano inclui-se também o programa Mulher Empreendedora, que irá oferecer microcrédito e qualificação.

Publicidade

WALDEMAR (PDT)

Waldemar e Kelaine visitaram o bairro Parque Primavera Divulgação - PDT Itaguaí

Waldemar e Kelaine fizeram visitas no Parque Primavera. O candidato do PDT comentou: “É lamentável a dura realidade da população do bairro com a falta de saneamento básico”. Waldemar e Kelaine fizeram visitas no Parque Primavera. O candidato do PDT comentou: “É lamentável a dura realidade da população do bairro com a falta de saneamento básico”.