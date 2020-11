Em sentido horário: Antonio Carlos Ramos, o mediador; Alex Magrão, Aramis, Waldemar, Aranha e Nisan. Visões para uma Itaguaí melhor Reprodução internet

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ – Os candidatos a prefeito Alexandre Aranha (Rede), Alex Magrão (Republicanos), Aramis Brito (PSB), Nisan César (PTB) e Waldemar Ávila (PDT) participaram na sexta-feira (6) de uma live temática – com transmissão pelo Facebook e pelo Youtube - em que puderam expor suas propostas e ideias a respeito de sete temas de interesse dos itaguaienses que se preocupam com as melhorias das condições de vida na cidade. A live foi organizada pelo pastor Antonio Carlos Ramos, que convidou os 14 candidatos, porém, somente seis deles confirmaram participação. André Amorim, do PSC, enviou uma nota alegando um problema de saúde que o impediu de participar. Também em nota, a campanha de Amorim disse a O DIA que o candidato seguiu conselhos médicos, repousou e já está bem.

A live trouxe os seguintes temas para os candidatos dissertarem em dois minutos cada: saúde; segurança; educação; transporte; ordem pública e limpeza urbana; funcionalismo; esporte, lazer e turismo. A ordem de apresentação foi obtida mediante sorteio. Ao final, cada um dos cinco teve um minuto para fazer as considerações de encerramento do evento online.

Ramos, que conduziu o evento, explicou que negociou com as coordenações de campanha a participação dos convidados e que não seria possível realizar o evento com os 14 candidatos por limitações técnicas da ferramenta que transmite a live. Mas que outra live poderia ser feita com os candidatos que não participaram da primeira, caso eles demonstrem interesse. De acordo com o pastor, depois da transmissão desta sexta-feira (6), o candidato do Cidadania, Donizete Jesus, manifestou interesse, porém ainda não há um novo evento marcado.

