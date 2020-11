Festival traz ainda vídeos com artesãos que elaboraram as máscaras Divulgação - Ativação Cultural

Por Jupy Junior

Publicado 10/11/2020 13:05 | Atualizado 10/11/2020 13:08

ITAGUAÍ - O projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos, que tem o patrocínio da Vale e apoio do Ministério do Turismo, está com inscrições abertas, até o dia 11 de novembro, para o Festival de Máscaras. Os ganhadores levam um vale compras de até R$ 300 nas lojas Caçula e também um curso básico de empreendedorismo. Para realizar a inscrição, assim como acessar o regulamento, os interessados devem obter mais informações nas redes sociais do projeto: @ativacaoculturalitaguai.

São duas categorias: funcionais ou artísticas. Os prêmios serão distribuídos da seguinte forma: primeiro lugar de cada categoria ganha um voucher de R$ 300 da Loja Caçula; O segundo lugar, um voucher de R$200 da mesma loja e o terceiro lugar ganha um curso básico de empreendedorismo promovido pelo grupo Josefinas Colab e Espaço Cultural.

Podem participar pessoas maiores de idade que sejam artesãos, arquitetos, artistas, designers, estudantes, pesquisadores ou professores que residam em Itaguaí, Seropédica, Paracambi, Piraí, Rio Claro, Mangaratiba e zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. O objetivo é estimular a sustentabilidade e a criatividade, através da aplicação de técnicas artesanais em máscaras que atualmente são utilizadas como equipamento de proteção individual durante a pandemia do novo coronavírus.

VÍDEO COM ARTESÃOS

“A máscara tem, em seus muitos signos, diversas aplicações ao longo dos tempos: de indumentária cênica à equipamento de proteção individual. Foi pensando nisso que nós, do eixo Artesanato do Ativação Cultural Itaguaí 202 anos, propomos um Festival de Máscaras. É um grande convite para artesãs da região customizarem peças com suas técnicas”, explicou a analista de Inovação e Negócios da Rede Asta, Angélica Oliveira, que também faz parte do Eixo 2 Artesanato e Design do projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos.

Aira Nascimento, CEO Fundadora da empresa As Josefinas Colab & Espaço Cultural e que também participa do Eixo 2 Artesanato do Ativação Cultural, explica que as peças serão reunidas em um acervo e exibidas em um display móvel itinerante que será exposto nas diferentes praças onde o projeto Ativação Cultural já realizou suas edições em 2018 e 2019. Para complementar a obra, cada máscara terá um QR Code que direcionará o espectador para um vídeo com o artesão que a criou, se apresentando, contando brevemente sobre o seu processo criativo e falando um pouco do seu negócio.

As máscaras vencedoras serão divulgadas no dia 19 de dezembro nas redes sociais do projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos.

Serviço: