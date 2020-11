Curso tem duração de três meses e aulas começam em janeiro de 2021 Divulgação - MRS

Por Jupy Junior

Publicado 10/11/2020 13:35 | Atualizado 10/11/2020 14:10

ITAGUAÍ – A grande oportunidade para quem quer trabalhar como operador ferroviário na MRS chegou. A empresa está com inscrições abertas até o dia 18 deste mês para o curso de formação de Operador Ferroviário. Há vagas em Itaguaí. Os interessados devem se inscrever no site da empresa, na aba Trabalhe Conosco: https://www.mrs.com.br/vaga/curso-operador-ferroviario-mg-rj-sp/. As condições são as seguintes: ter ensino médio completo, conhecimentos em informática, ser maior de 18 anos e ter residência fixa em Itaguaí.

O curso é gratuito, as aulas começam em janeiro de 2021 e têm duração de cerca de três meses. Os candidatos que evoluírem na triagem curricular passarão por etapas seletivas como entrevista por competência, dinâmica de grupo e avaliação psicológica.

