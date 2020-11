Eleitor indeciso tem poucos dias para analisar propostas dos candidatos Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 10/11/2020 19:21 | Atualizado 10/11/2020 19:39

ITAGUAÍ – Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo. Como sempre, em ordem alfabética:

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

O candidato do PTC caminhou hoje pelo bairro Vila Geny na parte da manhã. À tarde, a caminhada foi no bairro Coroa Grande.

Agenor conversa com eleitores no bairro Vila Geni Divulgação - PTC Itaguaí

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede percorreu os bairros Chaperó, Centro, Brisamar e Mangueira.

Pastora Alba Cristina, candidata a vice, com o famoso megafone de Alexandre Aranha (de braços cruzados) que, como sempre, estava acompanhado do sogro Divulgação - Rede Itaguaí

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

O candidato do Republicanos fez carreata que passou pelos bairros Chaperó, Parque Primavera e Fula. Ele também fez uma reunião com uma liderança política da cidade.

Wladimir Quintanilha, à esquerda, faz o número 10 com as mãos para acompanhar a eleitora de Chaperó e Alex Magrão, à direita Divulgação - Republicanos Itaguaí

ANA SAGÁRIO (PSL)

Na parte da manhã, a candidata do PSL caminhou pelo bairro Leandro. Na hora do almoço, esteve na Câmara Municipal e protocolou pedido para redução dos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, de forma que a redução desse gasto possa proporcionar maiores investimentos nos servidores públicos municipais e, consequentemente, no atendimento à população. À tarde, esteve nos bairros Mazomba e Mazombinha. Ela destacou que a agricultura familiar precisa ser valorizada, principalmente nestes bairros, que têm plantações de banana, quiabo, aipim e goiaba, por exemplo.

Ana Sagário protocolou na Câmara pedido de redução de salário de prefeito, vice e secretários Divulgação - PSL Itaguaí

ANDRÉ AMORIM (PSC)

Pela manhã, o candidato do PSC caminhou pelo bairro Chaperó, Gleba A. Durante a tarde, cumpriu reuniões de agenda e foi à missa de sétimo dia do falecimento de seu Pai, o ex-prefeito Benedito Amorim. À noite, cumpre agenda de reunião com um candidato a vereador de sua legenda.

André fez caminhada pelo Chaperó, Gleba A Divulgação - PSC Itaguaí

ARAMIS BRITO (PSB)

O candidato do PSB caminhou com Weslei Pereira, ex-prefeito de Itaguaí, pela rua da Prefeitura em direção ao Banco do Brasil. Conversaram com eleitores e relembraram o tempo em que Weslei era prefeito e os feitos na cidade. "Sabemos que tem ainda muita coisa a se fazer por Itaguaí, mas nossa cidade teve o melhor enquanto Weslei era prefeito. E queremos resgatar isso, fazendo ainda mais", concluiu Aramis.

Aramis cumprimenta eleitores na rua General Bocaiúva, no Centro Divulgação - PSB Itaguaí

BETO DO POSTO (DC)

O candidato do DC percorreu os bairros Pedreira, Califórnia, Ibirapitanga e Sase. Ele declarou o seguinte: "Caminhamos pelo bairros para contar nossos planos olho no olho. Estamos muito animados, a recepção das pessoas é maravilhosa. Se Deus abençoar teremos uma grata surpresa no domingo".



DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

O candidato do Cidadania fez carreata com seus colaboradores. Atravessou o bairro do Engenho, onde moradores relataram problemas com enchentes. O candidato ainda seguiu para o Centro, interagindo com motoristas e pedestres. Ele esteve ainda no bairro Vila Margarida.

Carreata de Donizete passou pelo bairro do Engenho, dentre outros Divulgação - Cidadania Itaguaí

LUCIANO MOTA (PROS)

O candidato do PROS começou o dia no bairro Leandro, onde apresentou seus planos de governo. Almoçou no bairro, e na parte da tarde, continuou a campanha por lá. Viu que muitas ruas precisam de calçamento e asfaltamento.

Eleitora abraça Luciano Mota no bairro Leandro Divulgação - PROS Itaguaí

NISAN CÉSAR (PTB)

O candidato do PTB fez caminhada no bairro Vila Margarida. Em seguida, reuniu-se com a coordenação de campanha. À tarde, fez caminhada no bairro Montserrat e à noite participa de uma live.

Nisa posa com eleitores em uma pausa na caminhada que fez em Vila Margarida Divulgação - PTB Itaguaí

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

VALLE (PL)

O candidato do PL fez carreata nos bairros Somel e Vila Geny, acompanhado da sua candidata a vice, Bárbara Ávila, a Babi.

Valle fez carreata no Somel e em Vila Geny. Com ele (de amarelo), a candidata a vice, Babi Divulgação - PL Itaguaí

WALDEMAR (PDT)

Pela manhã, o pedetista fez reuniões em seu comitê de campanha. À tarde, fez visitas pelo bairro Brisamar acompanhado de sua vice, Kelaine Goulart. No fim do dia, como de costume, caminhou pelo Centro para conversar com eleitores sobre suas propostas. Declarou: “Quero ser um prefeito que não se esconde, que está presente, que governa com a participação da população”.

Waldemar conversa com eleitora no Calçadão, no Centro Divulgação - PDT Itaguaí