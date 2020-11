Valle é o primeiro colocado em pesquisa sobre a corrida eleitoral pela prefeitura de Itaguaí Divulgação - PL Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 11/11/2020 11:37

ITAGUAÍ – O candidato do Partido Liberal, Alexandre Valle, está em primeiro lugar, com 16% das intenções de voto, em pesquisa de intenções de voto para o cargo de prefeito de Itaguaí registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número 01410-2020. O levantamento foi feito pela empresa Inteligence Serviços no dia 7 de novembro. Foram aplicadas 600 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro – para mais ou para menos – é de quatro pontos percentuais. Os resultados são de três tipos: os da abordagem espontânea (em que se pergunta ao entrevistado em quem ele vai votar); da estimulada (pergunta-se em quem vai votar ao mostrar uma lista de candidatos) e a medição de rejeição (em quem o entrevistado não votaria de jeito nenhum). Esta é a segunda pesquisa sobre a corrida à prefeitura de Itaguaí feita pela Inteligence.

Na pesquisa estimulada, Valle lidera com 16%. Em seguida, vêm Agenor Teixeira (11%), Dr. Rubão (8,5%), Donizete (7,5%), Ana Sagário (6%), Luciano Mota e Nisan (5% cada), Alex Magrão (3,5%), André Amorim (3%), Aramis Brito (2%), Beto do Posto (1,5%), Alexandre Aranha e Waldemar (ambos com 1%). Neste levantamento, o candidato Sidney Mineiro não obteve 1% de intenção de votos. Brancos e Nulos somam 9% e Não Sabem/Não Responderam 20%.

Na pesquisa espontânea, Valle também lidera com 11%, seguido de Agenor Teixeira (8%), Dr. Rubão (6%), Donizete (5%), Ana Sagário (4%), Luciano Mota (4%), Nisan (3%), André Amorim e Alex Magrão (ambos com 2%) e Beto do Posto e Waldemar (ambos com 1%). Neste levantamento, os candidatos Alexandre Aranha, Sidney Mineiro e Aramis não obtiveram 1% de intenção de votos. Brancos e Nulos somam 17% e Não Sabem/Não Responderam soma 36%.

Quanto à rejeição dos candidatos, Luciano Mota, com 20%, é o candidato com maior percentual. Os demais aparecem da seguinte forma: Nisan (12%), Valle (9%), Dr. Rubão (7,5%), Agenor Teixeira e André Amorim (ambos com 6,5%), Ana Sagário e Aramis Brito (6% cada um), Alexandre Aranha, Donizete, Waldemar e Alex Magrão (cada um com 3%) e Beto do Posto (1%). Não Sabem/Não Responderam 13,5%. O candidato Sidney Mineiro não obteve 1% de rejeição.

Veja os resultados em forma de lista:

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA

Quando os nomes dos candidatos são apresentados e o entrevistado aponta dentre eles em qual vai votar

VALLE: 16%

AGENOR TEIXEIRA: 11%

DR RUBÃO: 8,5%

DONIZETE: 7,5%

ANA SAGÁRIO: 6%

LUCIANO MOTA: 5%

NISAN: 5%

ALEX MAGRÃO: 3,5%

ANDRÉ AMORIM: 3%

ARAMIS BRITO: 2%

BETO DO POSTO: 1,5%

WALDEMAR ÁVILA: 1%

ALEXANDRA ARANHA: 1%



BRANCOS E NULOS: 9%

NÃO SABEM / NÃO RESPONDERAM: 20%

* O candidato Sidney Mineiro não obtive 1% das intenções de votos nessa modalidade de questionamento.



INTENÇÃO DE VOTO ESPONTÂNEA

Quando se pergunta diretamente ao entrevistado em quem ele votará, sem apresentar os nomes dos candidatos

VALLE: 11%

AGENOR TEIXEIRA: 8%

DR RUBÃO: 6%

DONIZETE: 5%

ANA SAGÁRIO: 4%

LUCIANO MOTA: 4%

NISAN: 3%

ANDRÉ AMORIM: 2%

ALEX MAGRÃO: 2%

WALDEMAR: 1%

BETO DO POSTO: 1%



BRANCOS E NULOS: 17%

NÃO SABEM / NÃO RESPONDERAM: 36%

* Nesta modalidade, os candidatos Alexandre Aranha, Sidney Mineiro e Aramis Brito não obtiveram 1% de intenção de votos



ÍNDICE DE REJEIÇÃO

LUCIANO MOTA: 20%

NISAN: 12%

VALLE: 9%

DR. RUBÃO: 7,5%

AGENOR: 6,5%

ANDRÉ AMORIM: 6,5%

ANA SAGÁRIO: 6%

ARAMIS BRITO: 6%

ALEXANDRE ARANHA: 3%

ALEX MAGRÃO: 3%

DONIZETE: 3%

WALDEMAR: 3%

BETO DO POSTO: 1%

* O candidato Sidney Mineiro não obteve 1% de rejeição.