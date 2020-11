Eleitor ainda tem tempo para analisar propostas de cada um dos candidatos a prefeito de Itaguaí Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 11/11/2020 20:25

ITAGUAÍ – Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo. Como sempre, em ordem alfabética:

Publicidade

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede fez campanha no Centro, onde, com a ajuda do seu megafone, fez ressoar suas ideias de modo mais claro para quem passava.

Publicidade

Aranha e seu megafone, que o ajuda a fazer sua mensagem chegar mais longe, desta vez no Centro Divulgação - REDE Itaguaí

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL)

A candidata do PSL dedicou seu dia de campanha ao bairro Estrela do Céu. Ana caminhou com apoiadores e conversou com moradores sobre problemas do bairro. Novamente a candidata ouviu reclamações sobre as enchentes. Outra queixa frequente foi sobre a falta de vagas nas creches. Ana defende que ter educação de qualidade, com alimentação adequada e segurança, é essencial para que as mães possam trabalhar tranquilas sabendo que seus filhos estão sendo bem cuidados.

Ana Sagário conversa com eleitora durante caminhada no bairro Estrela do Céu Divulgação - PSL Itaguaí

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

O candidato do PSC fez caminhada pelo bairro Chaperó (Gleba B) pela manhã. Na parte da tarde, caminhou pelos bairros 26 de dezembro e Mangueira. À noite, fez reunião com seu grupo de apoiadores e eleitores em Coroa Grande. Às 21 horas, André faz uma live sobre as propostas de seu plano de governo, com o tema “servidor público”.

Pausa para foto na caminhada que André fez no bairro 26 de Dezembro Divulgação - PSC Itaguaí

Publicidade

ARAMIS BRITO (PSB)

O candidato do PSB caminhou pelo Engenho e falou dos projetos que tem para os próximos quatro anos como prefeito de Itaguaí, caso seja eleito. "Ficamos apenas 18 meses na prefeitura e, ainda assim, conseguimos fazer muito durante o governo Weslei. Agora, com esses próximos anos, queremos resgatar o orgulho do povo de Itaguaí. Orgulho de nascer na cidade, de morar aqui. Vamos recuperar a dignidade que tanto merecemos para nosso município", afirmou Aramis.

Aramis conversa com um vendedor durante caminhada no bairro Engenho Divulgação - PSB Itaguaí

Publicidade

BETO DO POSTO (DC)

O candidato do DC caminhou pelos bairros Santana, Pedreira, Sase e Ibituporanga. Beto declarou: “Estamos muito confiantes em mostrar nosso comprometimento e plano de governo a sociedade. Vou caminhar até a ultra hora do último dia. Precisamos mostrar que Itaguaí tem solução e tem opção”.

Beto do Posto cumprimenta eleitor no Morro da Pedreira Divulgação - DC Itaguaí

Publicidade

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

O candidato do Cidadania visitou o bairro do Jardim América durante a tarde com intuito de descobrir as principais necessidades da região. Depois o candidato seguiu para o bairro Califórnia, onde cumprimentou moradores e apresentou seu plano de governo.

Donizete conversa com um eleitor no bairro Jardim América Divulgação - Cidadania Itaguaí

Publicidade

LUCIANO MOTA (PROS)

O candidato do PROS esteve no centro de Itaguaí pela manhã e apresentou as suas propostas de governo a quem passava por ali. Na parte da tarde, Luciano Mota continuou a campanha em Chaperó.

Luciano Mota fez campanha no Calçadão Divulgação - PROS Itaguaí

Publicidade

NISAN CÉSAR (PTB)

O candidato do PTB começou o dia com uma caminhada no Centro. Em seguida, almoçou com algumas lideranças de bairro. À tarde, caminhou o bairro do Engenho. Nisan tem algumas reuniões marcadas para o período da noite. Ele termina seu dia de campanha com uma live em uma página da rede social Facebook com a presença de candidatos da sua coligação.

Nisan durante sua caminhada pelo Centro Divulgação - PTB Itaguaí

Publicidade

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

VALLE (PL)

Devido ao enterro do irmão do vereador Fábio Rocha (candidato à reeleição), do PL, Valle cancelou toda a sua agenda de campanha.

WALDEMAR (PDT)

O candidato do PDT começou o dia cedo, às 7h da manhã, com a visita ao projeto social “Funcional na Praça”, que atende mulheres no bairro Brisamar. Durante a tarde, realizou diversas visitas pelos bairros Leandro, Jardim Águas Lindas e Jardim América. No final da tarde, pedalou pelo Centro de Itaguaí com sua bicicleta laranja. À noite cumpre agenda com candidatos a vereadores do seu partido.

Publicidade

Waldemar fez campanha montado na sua bicicleta laranja no Calçadão Divulgação - PDT Itaguaí