Mochila do suspeito estava cheia de drogas, e ele ainda portava um revólver calibre 38 Divulgação - 24º BPM

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 20:39

ITAGUAÍ – Policiais do 24º BPM estavam passando pela rua Xavantes, no Sase, quando perceberam que um homem ficou sobressaltado com a presença da viatura e empreendeu fuga. Os agentes foram em seu encalço e conseguiram prendê-lo.

A quantidade de drogas e material ilegal encontrado na mochila do suspeito é grande: um revólver calibre 38, Taurus, n° 1609086, com quatroi munições intactas; 200 pinos de cocaína; 12 unidades comprimidos de êxtase e 365 sacolés de maconha. Os policiais também apreenderam um celular e R$ 45 que também estavam em poder do suspeito.

Publicidade

O homem foi levado para a 50ª DP em Itaguaí e posteriormente para Nova Iguaçu, para a 52ª DP.