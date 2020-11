Quinta-feira foi novamente de caminhada nos bairros, com candidatos levando suas propostas Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 12/11/2020 20:58

ITAGUAÍ – Para o eleitor saber como andam as campanhas, O DIA pediu às assessorias de cada um dos 14 candidatos a prefeito que enviassem informações diariamente (com foto).

O material de hoje segue abaixo. Como sempre, em ordem alfabética:

Publicidade

AGENOR TEIXEIRA (PTC)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

O candidato da Rede dedicou o dia a fazer reuniões internas a fim de traçar estratégias para os últimos dias de campanha.

Publicidade

ALEX MAGRÃO (Republicanos)

O candidato do Republicanos fez campanha no Centro de Itaguaí. À tarde, ele esteve em reuniões internas com apoiadores, enquanto o seu candidato a vice - Wladimir Quintanilha - fez campanha pela chapa em Vila Margarida e no Engenho.

Alex Magrão sorri ao ser clicado por um militante no bairro Amendoeira Divulgação - Republicanos Itaguaí

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL)

A candidata do PSL esteve na Ilha da Madeira caminhando com apoiadores e conversando com moradores e pescadores da região. Dentre as demandas apresentadas estava o pedido para que a pesca e o turismo local fossem mais valorizados. À tarde, a candidata caminhou pelo bairro Ito e ouviu reclamações sobre a precariedade da segurança pública: moradores disseram que há muitos assaltos, e que este é o principal problema no local.

De mãos dadas com o pai, o ex-prefeito José Sagário Filho, Ana esteve no bairro Ito Divulgação - PSL Itaguaí

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC)

O candidato do PSC fez caminhada pela manhã no bairro Jardim América e durante a tarde no bairro Teixeira. À noite, participa de reunião em Piranema e finaliza com reunião em seu diretório no Centro de Itaguaí.

Pausa para foto na caminhada de André Amorim pelo bairro Teixeira Divulgação - PSC Itaguaí

Publicidade

ARAMIS BRITO (PSB)

Emprego e saúde. Essas são as principais propostas do candidato do PSB, que conversou com eleitores no Calçadão. Acompanhado de Weslei Pereira, ex-prefeito da cidade, Aramis distribuiu materiais de campanha e reiterou as propostas para a cidade nos próximos quatro anos. "Queremos uma Itaguaí com mais oportunidades. Queremos recuperar esses quatro anos de abandono que sofremos e trazer uma gestão que realmente seja boa para todos nós”, disse ele.

Weslei (à esq.) e Aramis percorreram o Centro para fazer campanha Divulgação - PSB Itaguaí

Publicidade

BETO DO POSTO (DC)

O candidato passou o dia em reuniões com sua equipe a fim de acertar os preparativos para a carreata que vai realizar amanhã, sexta-feira (13).

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

O candidato do Cidadania e seu candidato a vice, Dr. Antônio, caminharam pelos bairros de Chaperó e Brisamar. Moradores relataram problemas referentes à falta de transporte. Donizete fez ainda carreata no Centro.

Publicidade

Donizete (de máscara preta) e seu candidato a vice, Dr Antonio, em caminhada no bairro Brisamar Divulgação - Cidadania Itaguaí

LUCIANO MOTA (PROS)

O candidato do PROS esteve pela manhã no Centro, onde conversou com eleitores e apresentou os principais projetos do seu plano de governo. À tarde, fez campanha no bairro Chaperó.

Publicidade

Luciano Mota abraça uma eleitora no Centro, onde fez campanha Divulgação - PROS Itaguaí

NISAN CÉSAR (PTB)

O candidato do PTB caminhou pelas ruas do Centro. Ele panfletou e conversou com eleitores. O almoço foi com a equipe de campanha. À tarde, reuniu-se com líderes religiosos. À noite, participa de uma reunião com o candidato a vereador Robson e encerra a sua agenda com uma live.

Publicidade

Nisan sorri durante caminhada que fez no Centro Divulgação - PTB Itaguaí

RUBEM VIEIRA (PODEMOS)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

Publicidade

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

A coordenação de campanha do candidato não enviou informações.

VALLE (PL)

O candidato do PL percorreu os bairros Brisamar e Leandro. Do alto de um trio elétrico, Valle cumprimentou e foi saudado pelos moradores. “A expectativa aumenta a cada dia, tanto nossa quanto da população. Tenho certeza que Itaguaí tem jeito”, disse o candidato.

Publicidade

Valle em meio a eleitores e moradores, depois que desceu do trio elétrico que percorreu dois bairros da cidade Divulgação - PL Itaguaí

WALDEMAR (PDT)

O candidato do PDT caminhou pela manhã no bairro Chaperó. Durante a tarde, fez visitas nos bairros Brisamar, 26 de Dezembro e Centro. À noite se reúne com apoiadores para tratar e ouvir demandas e propostas para a proteção animal.

Publicidade

Waldemar posa para foto com eleitores no Rio da Guarda Divulgação - PDT Itaguaí