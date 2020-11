Visão aérea de Itaguaí, que precisa urgente sair do século passado Reprodução internet - site Cidades do Meu Brasil

Por Jupy Junior

POPULAÇÃO estimada de 134.819 pessoas

DENSIDADE DEMOGRÁFICA de 395,45 hab/km²

ECONOMIA Movimentação do Porto, comércio, indústria, pesca artesanal, economia rural

ELEITORES 91.543



ITAGUAÍ – De um lado, grandes empresas como Vale, Companhia Siderúrgica Nacional, Porto Sudeste e toda a imponência de um dos mais importantes portos do país, o que tem melhores condições de calado: o Porto de Itaguaí. Do outro, uma cidade sem saneamento básico, com um hospital municipal literalmente caindo aos pedaços, com áreas controladas pelo crime organizado, sem transporte eficaz e com alta taxa de desemprego.

Longe de ter sua importância estratégica (logística) reconhecida, Itaguaí hoje não é exatamente uma cidade pequena – já passou há muito de 100 mil habitantes – e ainda convive com problemas típicos do século passado.

Publicidade

Não tem Centro de Terapia Intensiva nem centro de hemodiálise. Insumos estão sempre em falta na farmácia popular. Há falta de médicos nas unidades básicas. A cidade também não tem mais maternidade: há anos não nascem itaguaienses.

A violência contra a mulher explodiu na cidade, são milhares de casos. Há tiroteios em plena luz do dia.

Em muitos bairros não há captação de sinal de telefone nem de internet.

Publicidade

O funcionalismo obteve direitos na Justiça, mas a prefeitura não os paga, além, é claro, da discussão sobre o excesso de cargos comissionados.

A depender do dia da semana ou do horário, há quem fique empacado sem conseguir sair da cidade ou entrar nela por falta de condução.

Publicidade

Obras inacabadas - como o terminal rodoviário em Brisamar - e a falta de utilização de equipamentos públicos já existentes que se deterioram compõem o quadro de ineficácia em Itaguaí.

Na educação, amargou recentemente a notícia de que tem um dos piores índices de desenvolvimento de educação básica (Ideb) do estado.

Publicidade

Estes são apenas alguns dos desafios em Itaguaí com que o prefeito terá que lidar a partir de janeiro do ano que vem.



Candidatos a prefeito em ordem alfabética:



AGENOR TEIXEIRA (PTC)

Agenor de Oliveira Teixeira tem 38 anos, ensino médio completo, é empresário, casado, e tem um filho. Ele organiza eventos voltados para o universo sertanejo em um rancho que mantém em Itaguaí, na Reta dos 800. É a primeira que concorre a algum cargo público.

ALEXANDRE ARANHA (REDE)

Alexandre José Aranha de Siqueira Lima é aposentado da Polícia Federal, na função de agente especial. Tem 58 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Casado, com três filhos. Curso incompleto de Administração de Empresas. Atuou por 35 anos na PF. Foi chefe na Operação Gafanhoto, em Itaguaí, de 2014 a 2015. Trabalhou também na CPI do narcotráfico, na Câmara Federal, no ano 2000. É a primeira vez que disputa um cargo público.

Publicidade

ALEX MAGRÃO (REPUBLICANOS)

Alex Dias da Silva tem 46 anos, é formado em Contabilidade, casado e pai de três filhos. Empresário que começou com revenda de carros seminovos, aos poucos foi aumentando a abrangência dos seus negócios. Mora em Itaguaí há 14 anos. É a primeira vez que se candidata a um cargo público.

ANA SAGÁRIO (PSL)

Ana Maria de Azevedo Sagário Pedrosa de Mello é empresária, tem 41 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Curso superior incompleto. É casada com Noel Pedrosa (atual presidente da Câmara Legislativa de Itaguaí), mãe de dois filhos e filha de José Sagário Filho, que foi prefeito de Itaguaí em dois mandatos (1997-2000 e 2001-2004) e hoje é vice-presidente do PSL municipal. Ana foi chefe de gabinete do pai e disputou parcialmente a última eleição para deputada estadual, mas desistiu da candidatura em favor dele, que também era candidato no mesmo pleito. É a primeira vez que concorre ao cargo.



ANDRÉ AMORIM (PSC)

André Luís Reis de Amorim tem 44 anos e nasceu em Itaguaí. É casado e pai de dois meninos, Antônio (com seis anos) e Bernardo (com três). É formado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/Rio) e pós-graduado em Questões de Segurança Pública, Direito Público e Direito Administrativo. Mantém escritório profissional de advocacia no centro de Itaguaí desde o ano 2000. Nas últimas eleições, foi eleito pela primeira vez vereador. Concorre a prefeito pela primeira vez.

Publicidade

ARAMIS BRITO (PSB)

Aramis Brito tem 55 anos, é casado e pai de oito filhos. Teólogo e palestrante, é autor de cinco livros. É a segunda vez que disputa o cargo de prefeito. Em 2012, obteve o terceiro lugar, com 8.109 votos. Durante o governo Weslei (2015-2016), foi secretário municipal de Assistência Social. Elegeu-se deputado estadual em 2017. Começou no PSC, depois foi para o PHS, há um ano está no PSB, e é presidente municipal da sigla.

BETO DO POSTO (DC)

Alberto Menezes, conhecido como Beto do Posto, tem 48 anos e nasceu em Itaguaí. É divorciado e pai de dois filhos. Seu avô, Alcino, era estivador do porto de Itaguaí e em Portugal conheceu Duzinda, que viria a ser avó de Alberto. A família volta para o Brasil, fixa residência em Itaguaí e começa a empreender: criaram a primeira sapataria, serralheria e loja de ferragens da cidade. Entre os anos de 1970 e 2005 fundam três postos de combustíveis, por isso o “do Posto” no seu nome político. Em 2010, funda a transportadora Menezes. É a primeira vez que concorre a um cargo público.

Publicidade

DONIZETE JESUS (CIDADANIA)

Donizete Jesus é empresário, tem 46 anos e nasceu no Paraná. Foi cortador de cana e boia fria até os 19 anos. Depois de conseguir tirar a habilitação, trabalhou como motorista de caminhões em Vitória (ES). Cresceu dentro da empresa, foi chamado para retornar ao Espírito Santo, mas agradeceu ao seu superior e escolheu ficar em Itaguaí. Ao crescer profissionalmente, conseguiu criar seu próprio negócio na cidade. É a primeira vez que concorre a algum cargo público.

LUCIANO MOTA (PROS)

Luciano Carvalho Mota é empresário, tem 38 anos e nasceu em Volta Redonda (RJ). Em 2012, então candidato pelo PSDB, venceu a eleição e tomou posse como prefeito de Itaguaí em 2013. Em março de 2015, foi afastado do cargo pela justiça mediante uma série de denúncias. Em julho do mesmo ano, teve o mandato cassado pela Câmara Legislativa. Apesar de candidato indicado pelo partido, Luciano depende ainda de uma liminar que garanta a sua elegibilidade. É a segunda vez que disputa o cargo.

Publicidade

NISAN CESAR (PTB)

Nisan Cesar dos Reis Santos tem 53 anos e nasceu em Itaguaí. Tem uma filha de dois anos e cinco meses. Começou, mas não concluiu, três cursos universitários. Trabalhou no Banco Real, depois atuou no comércio ao lado do pai. Em seguida, dedicou-se à vida pública: foi secretário de Transportes, Obras, Desenvolvimento Econômico, Programas Especiais. É vereador há cinco mandatos. Foi secretário de Obras em São João de Meriti e trabalhou com Luiz Paulo Conde na prefeitura do Rio de Janeiro. Foi também secretário municipal de Ordem Pública por dois anos. É a segunda vez que disputa o cargo de prefeito de Itaguaí, a primeira foi em 1996.

DR. RUBÃO (PODEMOS)

Rubem Vieira de Souza nasceu em Nilópolis (RJ). É odontólogo e casado. Nas eleições de 2012, era então do PMN e ficou como suplente, mas elegeu-se em 2016 pelo PTN (hoje, PODEMOS). Atualmente, é prefeito em um mandato-tampão porque Carlo Busatto Junior (Charlinho) e Abeilard Goulart de Souza Filho (Abelardinho), prefeito e vice, foram cassados por 16 votos a 1 e Rubem era o presidente da Câmara na ocasião. Ele já havia ocupado a cadeira de prefeito por 18 dias (de 5 a 23 de março deste ano), quando Busatto e Goulart haviam sido afastados também. É a primeira vez que concorre ao cargo.

Publicidade

SIDNEY MINEIRO (PSOL)

Sidney Jorge de Almeida tem 47 anos e nasceu na cidade de Caeté, em Minas Gerais. Em 2004, veio para Itaguaí. Solteiro, pai de quatro filhos adotivos, mora no bairro Ponte Preta. É mecânico de manutenção, metalúrgico e líder operário sindical. É a primeira vez que concorre a um cargo público.

VALLE (PL)

Alexandre Valle Cardoso foi secretário municipal de Comércio, Indústria e Desenvolvimento em Itaguaí. Em 2012, foi candidato a prefeito pelo PMDB (hoje MDB) e ficou em segundo lugar. Em 2014, Valle foi eleito deputado federal pelo PRP. Em 2016, mudou de legenda mais uma vez: foi para o Partido da República (que em 2019 tornou-se Partido Liberal, PL). Nas últimas eleições municipais, candidatou-se de novo a prefeito, mas ficou em terceiro. Em agosto de 2019, foi nomeado presidente do Instituto de Pesos e Medidas (Ipem), cargo que ocupou até junho de 2020. É a terceira vez que concorre ao cargo.

Publicidade

WALDEMAR ÁVILA (PDT)

Waldemar Ávila tem 39 anos e nasceu em Itaguaí. É casado com Kelaine Goulart (que é candidata a vice-prefeita na sua chapa) e tem três filhos. Formado em Direito e Logística, empresário, presidente de honra das Comunidades Terapêuticas e foi eleito vereador em 2016. Waldemar também atua como ativista ambiental: além de fomentar projetos nessa área, colaborou com a criação de duas cooperativas de reciclagem, uma em Itaguaí e outra em Mangaratiba. É a primeira vez que concorre ao cargo de prefeito.