TRE não divulgou incidentes no dia de votação em Itaguaí Divulgação - TSE

Por Jupy Junior

Publicado 15/11/2020 17:14 | Atualizado 15/11/2020 17:15

ITAGUAÍ – Daqui a apenas algumas horas os vencedores – prefeito ou prefeita e vereadores - surgirão das 249 urnas nas quais os itaguaienses que compareceram ao chamamento cívico-democrático teclaram os números dos seus escolhidos. A imprevisível eleição na cidade terá então uma definição, e será a hora dos escolhidos se pronunciarem. A previsão é que por volta das 19h já haja condições de saber quem foram os vencedores.

O DIA vai publicar boletins com a apuração parcial até que seja possível declarar quem são os eleitos.

Publicidade

A votação em Itaguaí transcorreu sem incidentes relatados pela assessoria do Tribunal Regional Eleitoral, pelo menos até o momento. Houve, porém, algumas dificuldades com o trânsito, por exemplo, nas imediações do Ciep 300, com carros parando junto ao meio-fio, em clara infração.

Há também muitos papeis acumulados nas ruas e em frente às seções eleitorais, o que pode ser configurado como suspeita de crime de boca de urna, como prevê a legislação eleitoral.

Publicidade

Antes, porém, os candidatos votaram e se planejaram para acompanhar os momentos finais das eleições, da seguinte forma:

AGENOR TEIXEIRA (PTC) votou no Ciep 300. Ele vai acompanhar a apuração de casa, no bairro Ibirapitanga.

Publicidade

ALEXANDRE ARANHA (REDE) votou no Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos. Vai acompanhar a apuração de casa, também.

Alexandre Aranha foi um dos candidatos que votaram no Clodomiro Vasconcelos Divulgação - Rede Itaguaí

Publicidade

ALEX MAGRÃO (Republicanos) levou toda a família para a seção eleitoral onde vota, na Escola estadual de Piranema. A assessoria não revelou onde ele vai acompanhar a apuração.

Alex e família na escola estadual de Piranema, onde ele votou Divulgação - Republicanos Itaguaí

Publicidade

ANA SAGÁRIO (PSL) foi votar na Escola Severino Salustiano Farias, no bairro Teixeira, acompanhada dos filhos. Há informações ainda não confirmadas de que ela vai acompanhar a apuração de casa.

Ana Sagário com os filhos, Davi Noel e Anna Gabriela, que a acompanharam na escola Severino Salustiano Farias, no Teixeira, onde a candidata do PSL votou Divulgação - PSL Itaguaí

Publicidade

ANDRÉ AMORIM (PSC) votou na Escola Lápis de Cor, no Centro. Não disse ainda de onde vai acompanhar a apuração.

ARAMIS BRITO (PSB) votou na Escola Lápis de Cor, no Centro. Vai acompanhar a apuração do comitê central da sua campanha, no Centro da cidade.

Publicidade

BETO DO POSTO (DC) votou no Colégio Prefeito Otoni Rocha. Vai acompanhar a apuração no diretório, no bairro Vila Margarida.

Beto do Posto votou no colégio prefeito Otoni Rocha Divulgação - DC Itaguaí

Publicidade

DONIZETE JESUS (CIDADANIA) votou na Escola estadual Maria Isabel do Couto Brandão, em Coroa Grande. Ele vai acompanhar a apuração com a família em um endereço no centro da cidade.

Donizete votou na escola estadual Maria Isabel do Couto Brandão, em Coroa Grande Divulgação - Cidadania Itaguaí

Publicidade

LUCIANO MOTA (PROS) não disse, por meio da sua assessoria, onde votou. Ele provavelmente vai acompanhar a apuração de casa.

NISAN CÉSAR (PTB) votou no Colégio Estadual Clodomiro Vasconcelos. Também não disse onde estará enquanto a apuração acontece.

Publicidade

Nisan votou no Colégio Clodomiro Vasconcelos Divulgação - PTB Itaguaí

RUBEM VIEIRA (PODEMOS) e SIDNEY MINEIRO (PSOL) não divulgaram onde votaram, nem onde vão acompanhar a apuração.

Publicidade

VALLE (PL) votou na Creche do bairro Vista Alegre e não revelou onde vai acompanhar a apuração.

WALDEMAR (PDT) votou no Ciep 496 - Maestro Francisco Mignone, no bairro Montserrat. Também não disse de onde vai acompanhar a apuração.

Publicidade

Waldemar votou no Ciep 496, no bairro Montserrat Divulgação - PDT

Publicidade