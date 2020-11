Campanha vitoriosa do prefeito garante a continuidade do seu governo, que se iniciou em 10 de julho deste ano Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 15/11/2020 23:38 | Atualizado 15/11/2020 23:45

ITAGUAÍ – Com 100% das urnas apuradas, Rubem Vieira, o Dr. Rubão, do Podemos, é eleito prefeito de Itaguaí com 11.341 votos (17,7% dos votos). Em segundo lugar, Donizete, do Cidadania, que obteve 10.309 votos (16,11%). A diferença entre os candidatos foi de apenas 1.032 votos.

Nascido em Nilópolis, 38 anos, casado, dentista, ele foi o presidente da Câmara até o dia 10 de julho, quando Carlo Busatto Junior (Charlinho) e Abeilard Goulart de Souza Filho (Abelardinho) foram cassados como resultado da Comissão Processante instaurada na Casa Legislativa.

Rubem assumiu a cadeira de prefeito conforme determina a lei e, portanto, cumpre mandato-tampão no Executivo municipal até dezembro deste ano. O vereador Valter Almeida, também do Podemos e vereador de mandato, foi eleito vice-prefeito. O governo Rubão será, então, de continuidade.

Durante a última semana de campanha surgiram denúncias, que foram rechaçadas pelo prefeito, de ilegalidades em seu comitê. No começo do mês o candidato também reagiu – com documentos probatórios - aos comentários de que havia uma ligação da sua candidatura com o crime organizado.

Veja como ficou o resultado:

DR. RUBÃO (Podemos) – 17,7% (11.341 votos)

DONIZETE (Cidadania) – 16,11% (10.309 votos)

AGENOR TEIXEIRA (PTC) – 13,37% (8.558 votos)

VALLE (PL) – 13,05% (8.354 votos)

ANA SAGÁRIO (PSL) – 10,40% (6.658 votos)

ANDRÉ AMORIM (PSC) – 9,58% (6.128 votos)

ALEX MAGRÃO (Republicanos) – 5,76% (3.685 votos)

NISAN (PTB) – 4,18% (2.676 votos)

LUCIANO MOTA (Pros) – 2,78% (1.781 votos)

WALDEMAR (PDT) – 2,65% (1.699 votos)

BETO DO POSTO (DC) – 2,32% (1.482 votos)

ARAMIS BRITO (PSB) – 1,64% (1.049 votos)

ALEXANDRE ARANHA (Rede) – 0,23% (144 votos)

SIDNEY MINEIRO (Psol) – 0,20% (130 votos)