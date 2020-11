Fachada da Câmara: finalmente nova composição de vereadores é conhecida dos eleitores Jupy Junior

Por Jupy Junior

Publicado 16/11/2020 00:03 | Atualizado 16/11/2020 00:04

ITAGUAÍ – Dentre os 11 eleitos para a Câmara Legislativa de Itaguaí, cinco são vereadores de mandato (Gil Torres, Fabinho, Sandro da Hermínio, Haroldo de Jesus, Vinícius Alves). Zé Domingo já foi vereador e volta à Casa Legislativa.

Os novatos são Fabinho Ticiano, Alex Alves e Jocimar do Cartório. Rachel Secundo, do PL, que na primeira parcial estava em primeiro lugar, é suplente, assim como vereadores de mandato que buscavam a reeleição, como Prof. Willian Cézar (PL), Genildo Gandra (PL) e Reinaldo do Frigorífico.

Guilherme Farias repetiu o feito do pai, Carlos Kifer: foi o vereador mais votado da cidade.

A Composição partidária ficou bastante pulverizada: Dois vereadores do Partido Liberal (PL), um do PSL, dois do PRTB, um do PP, um do PSC, um do PV, um do Republicanos, um do PTC e um do PTB.

Veja quem foram os eleitos:

1 - GUILHERME FARIAS (PL) – 1671 votos

2 – GIL TORRES (PSL) – 1535 votos

3 – FABINHO (PL) – 1526 votos

4 – SANDRO DA HERMÍNIO (PP) – 1.142 votos

5 – FABINHO TACIANO (PRTB)– 1.097 votos

6 – JULINHO (PSC) – 1.053 votos

7 – HAROLDO DE JESUS (PV) – 1.016 votos

8 – VINÍCIUS ALVES (Republicanos)– 892 votos

9 – ALEX ALVES (PRTB) – 843 votos

10 – ZÉ DOMINGOS (PTB) – 701 votos

11 – JOCIMAR DO CARTÓRIO (PTC) – 667 votos