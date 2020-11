Candidatos manifestaram-se publicamente depois de constatada vitória de Rubem Vieira Montagem sobre reprodução do site do TSE

Por Jupy Junior

Publicado 16/11/2020 17:11 | Atualizado 16/11/2020 17:15

ITAGUAÍ – Em cidades com menos de 200 mil habitantes, não há segundo turno nas eleições. É o caso de Itaguaí. Por isso, em se tratando da eleição do prefeito, o resultado é conhecido logo e aos demais cabe, além de balanços internos sobre as campanhas, manifestar-se para o seu eleitorado após um resultado diferente do previsto ou almejado. Manifestaram-se publicamente os candidatos Ana Sagário (PSL), Alexandre Aranha (Rede), Nisan César (PTB), Alexandre Valle (PL), Aramis Brito (PSB) e Alex Magrão (Republicanos).

ANA SAGÁRIO: “Boa tarde, gente! Hoje vim aqui para agradecer. Ainda não foi dessa vez que Itaguaí terá uma prefeita, e eu recebo o resultado dessa eleição com a sensação de dever cumprido! Fizemos uma linda campanha, pautada em olhar cada um de vocês olhos nos olhos. Percorremos toda a nossa cidade, conversando e conhecendo as demandas de cada lugar. Agora é hora de agradecer! Agradecer primeiramente a Deus, que me guardou de todo mal e preservou a minha saúde para que fosse possível a linda campanha que fizemos. Quero agradecer também à minha família, meu marido Noel, e meus filhos Anna Gabriella e Davi Noel, que sempre me apoiaram e entenderam a minha dedicação durante toda a campanha. Vocês são a minha fortaleza! Agradecer ao meu pai, José Sagário, minha estrela guia. Pai, obrigada por estar sempre ao meu lado me impulsionando a seguir em frente! Quero agradecer também à minha equipe por me dar todo o suporte necessário. Agradeço minha amiga e candidata a vice-prefeita, Zélia, que sempre esteve ao meu lado. Agradeço a todos os amigos e apoiadores que estiveram comigo nas ruas e ajudaram a divulgar as nossas propostas nas redes. Vocês foram fundamentais, muito obrigada! Mas principalmente, gostaria de agradecer aos 6.658 votos que o povo de Itaguaí depositou em mim com sua confiança. Não foi dessa vez, mas sinto uma enorme satisfação em saber que tantas pessoas votaram em mim porque se sentiram representadas pelas pautas que eu defendo. Fizemos uma campanha linda, limpa, rodamos toda nossa Itaguaí apresentando os nossos projetos. Estou muito orgulhosa do nosso trabalho! Que Deus nos abençoe e abençoe a nossa cidade!”

ALEXANDRE ARANHA: “Que dê tudo certo, que Itaguaí seja abençoada”.

AGENOR TEIXEIRA: “Agradeço os votos que recebi da população”.

ALEX MAGRÃO: “Bom dia meus amigos e amigas, eu gostaria de agradecer a todos vocês que lutaram por uma mudança em nossa cidade, infelizmente não foi possível vencer as eleições dessa vez, mas uma coisa temos certeza, vencemos todas as propostas corruptas que o sistema nos ofereceu, provamos que é possível fazer uma campanha limpa e sem dinheiro da corrupção. Creio que o que fizemos foi um marco na história dessa cidade, nunca nenhum outro grupo lutou tanto contra a corrupção em Itaguaí. A semente foi lançada e tenho certeza que um dia ela vai germinar e dar frutos de justiça e igualdade. Muito obrigado por ter se envolvido nessa luta e confiado nesse projeto. Agradeço também a todos os pastores e irmãos em Cristo que oraram sem parar. Conheci e fiz amizades com pessoas maravilhosas, sou grato por cada um de vocês, disso eu vou sentir muita falta, desse contato diário”.

ARAMIS BRITO: “Fiz uma campanha com propostas, mostrando o que eu já havia feito e apresentando o que pretendia fazer, carregando minha história, meu trabalho, campanha limpa, dizendo não à compra de votos. Mas tivemos apenas 31 dias de campanha e quando chegamos o quadro estava meio definido, até a questão do voto útil. Sabíamos que tinham dois nomes que a cidade não queria, pela construção que fizemos em 2016, achei que entraríamos nesse vácuo, mas não fomos nós. Quem ganhou foi a máquina que usou tudo aquilo que podia usar. Quem ganhou foi o Donizete, que teve uma votação expressiva, um candidato novo, leve, sem rejeição. Se tivéssemos um tempo de pré-campanha, a gente ganharia. Tivemos dificuldades internas. Mas saio honrado, com a sensação de missão cumprida”.

ALEXANDRE VALLE: “Respeito resultado das urnas. O Brasil é um país democrático, é o povo que escolho. Desejo sucesso ao futuro da cidade”.

NISAN CÉSAR: “O sentimento hoje é de dever cumprido. Tínhamos uma ideia para a companha, conseguimos transmitir essa ideia. Tínhamos projeto para todas as áreas: segurança, saúde pública, educação, transportes, geração de empregos, principalmente. Estamos tranquilos: a nossa campanha foi a mais bonita, a mais assertiva, a mais propositiva e não atacamos ninguém em momento nenhum. Quero agradecer aos votos recebidos. A luta continua”.

LUCIANO MOTA, por meio de uma nota da sua assessoria, agradece às pessoas que votaram nele e avisa que não vai desistir da carreira política. Ele declarou que esta eleição serviu de aprendizado para ele.