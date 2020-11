Rubem Vieira é recebido pelo pessoal da Educação, secretária Nilce de Oliveira (de calça vermelha) incluída Divulgação - Prefeitura Municipal de Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 16/11/2020 17:40

ITAGUAÍ - Na tarde desta segunda-feira (16), um dia após vencer as eleições para prefeito em um pleito disputadíssimo, Rubem Vieira visitou o prédio em que ficam as secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde, no bairro de Vila Margarida. Por volta das 14h, o prefeito eleito falou das dificuldades das disputas no município e da satisfação alcançada com a vitória.

“Minha campanha foi atacada por um monte de fake news. Todos os dias era uma coisa, mas nós vencemos. Foi difícil, foi muita paulada. A gente é forte, mas isso acaba entrando na nossa casa. Eu vi minha mãe chorar, vi minha mulher chorar. Foi difícil, mas agora vamos dar continuidade ao trabalho”, declarou o Dr. Rubão.

Ao lado de Nilce Ramos, secretária de Educação e Cultura, e em meio a uma plateia de servidores que fizeram uma pausa em suas atividades, o prefeito falou do cansaço, mas não deixou de comentar sobre a regulamentação da situação de servidores: “Eu não vim aqui antes para pedir votos. Mas é um prazer estar aqui e agradecer. Peço que cada um trabalhe, não pelo prefeito, mas pelo trabalho de vocês mesmos, porque cada um deve colher aquilo que planta. Já estamos trabalhando para regulamentar os direitos dos servidores”, disse ele. Os servidores de Itaguaí estão com direitos adquiridos congelados desde aprovação da Lei 3.606/2017.

Vieira também aproveitou a ocasião para falar, ainda que brevemente, sobre o aumento da arrecadação do município e como isso tem possibilitado os pagamentos em dia. “Conseguimos pagar os salários em dia e vamos pagar o décimo terceiro também em dia. Não paramos de trabalhar. Eu não vou tirar dias de folga. O trabalho continua”.

Rubem vieira foi aplaudido e depois de uma oração ministrada pela secretária de Educação, ele se despediu de todos fazendo uma adaptação em um dos slogans de sua campanha: “deixa a galera da educação trabalhar”.