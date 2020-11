Jéssica, a primeira-dama de Itaguaí, conheceu o prefeito há 11 anos Rui Okada

ITAGUAÍ – Uma moça magra, cerca de 1,60m de altura, bonita, de longos cabelos negros e lisos. Vestia calça jeans e uma blusinha branca sem ornamentos. Sem maquiagem. Passaria despercebida não fosse um detalhe: é a primeira-dama de Itaguaí, casada com Rubem Vieira, prefeito de Itaguaí que acaba de vencer uma eleição dificílima, com diferença de apenas 1.032 votos do segundo colocado, Donizete Jesus (Cidadania). Jéssica Sabino contou que vai fazer aniversário no próximo sábado (21) e vai entrar na casa dos 30, pois tem 29. Mas a aparência é de quem tem não muito mais que 20.

A festa de comemoração da vitória do marido rolava solta no Sítio Bumerangue (bairro Santa Cândida) lotado de gente e de carros. Já era por volta de 1h da manhã de segunda-feira (26), muito forró, churrasco, cerveja e animação. Foi nesse ambiente que O DIA ouviu Jessica contar que conhece Rubem há 11 anos, porque um amigo em comum os apresentou. Na ocasião, Rubem (hoje com 38 anos) ainda estava longe de ser vereador, pois se elegeu em 2016 pelo então PTN (hoje, Podemos). Antes de se eleger neste 15 de novembro, Rubem já havia ocupado a cadeira de prefeito por 18 dias (de 5 a 23 de março deste ano). Foi a primeira vez que concorreu ao cargo.

“SEI O QUE É SER POBRE”

Casados há cinco anos, eles têm uma filhinha de um ano de idade, Maria Clara. Este foi um dos motivos que fez Jessica temer a campanha eleitoral, que em vários momentos foi agressiva. “Fiquei com medo, sim, porque tenho família. Fizeram muitas fake news com o Rubem. Foi muito tenso passar por tudo isso”, disse ela. A primeira-dama sorri ao ser lembrada pelo repórter que o prefeito, assim que tomou posse do cargo por causa da cassação de Carlo Busatto (Charlinho) e Abeilard Goulart (Abelardinho), ainda tinha muitas dúvidas sobre a candidatura. “Concorrer ou não foi uma decisão tomada em família, lembro que ele disse que só valeria a pena se houvesse chances reais de vencer”, revela ela, e complementa: “Agora ficou tudo para trás e o trabalho vai continuar”.

Jessica também contou que os últimos três meses foram particularmente difíceis porque Rubem pouco ficava em casa: “eu o vi muito pouco, ele não parou de trabalhar na prefeitura, e quando saía de lá, era para fazer campanha”, explica.

Jessica trabalha como voluntária na secretaria de Assistência Social, ajudando a atender crianças e mulheres. Ela conta que pretende continuar lá, mas não quer cargo algum. “Eu sou de origem humilde, sei o que é ser pobre. Quando a gente sabe disso, tudo é diferente. O Rubem é muito humano, eu admiro isso nele”. Ainda apaixonada depois de 11 anos? A primeira resposta é um sorriso tímido, que se abre aos poucos com uma exclamação: “sim, claro!”.

O alívio da tensão dos últimos dias transparece no modo como cumprimenta todos sem cerimônia e ao transitar preocupada apenas em comemorar o feito do marido. Ainda assim, não parecia cansada quando concordou sem hesitar em posar para uma foto. Vaidosa, pediu para ajeitar o cabelo primeiro, mas não usava sequer um batom. E achou engraçado ser chamada de primeira-dama.