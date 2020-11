Programação traz debates sobre as questões que envolvem a cultura negra Divulgação

Por Jupy Junior

ITAGUAÍ - O projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos - patrocinado pela Vale e com apoio do Ministério do Turismo - preparou uma programação especial para as redes sociais Facebook e Youtube no Mês da Consciência Negra. Serão realizadas lives com debates entre convidados sobre o protagonismo negro na cultura, de 19 a 30 de novembro, entre 15h e 19h.

“Neste ano pensamos na programação online como forma de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus para garantir os cuidados com a saúde da população, e, ainda assim, incentivar e valorizar as manifestações socioculturais em seus mais diversos segmentos”, explica a produtora cultural e idealizadora do projeto, Alessandra Reis.

A programação começa com uma conversa ao vivo, no dia 19 de novembro, às 19h, com o ator e palhaço Wildson França (o Palhaço Will Will das Cadongas) e com Thamyres Dutra (atriz, palhaça e integrante do Grupo Circo Turma Em Cena). O tema é “Quilombo dos Palhaços Pretos”, em homenagem ao primeiro palhaço negro do Brasil, Benjamim de Oliveira.

No dia 24 de novembro, às 15h, está programado o bate-papo sobre “Afrofeminismo e Cultura” com a pedagoga Jéssica Castro, mulher, mãe preta e intérprete do movimento ativista pelas pautas antirracistas. Já no dia 27 de novembro, às 19h, o tema da conversa é “Arte Pública e ancestralidade na educação”, com a atriz integrante da Companhia Horizontal de Arte Pública, Gisele Santos.

E fechando a programação, no dia 30, às 17h, tem Aira Nascimento e Thamyres Dutra recebendo a produtora cultural e poeta atuante na cena de slams, Josi de Paula, para falar sobre “Cultura, juventude, ativismo e educação com o slam como ferramenta de novas possibilidades”.

Sobre o Projeto Ativação Cultural Itaguaí 202 Anos

Desde 2018, o projeto Ativação Cultural 202 Anos busca o resgate e a valorização da cultura itaguaiense. No primeiro ano, o tema foi a comemoração do bicentenário da cidade contando a história por meio de diversas atividades culturais em praças e escolas municipais de Itaguaí. Em 2019, segundo ano do projeto, foi a vez de reforçar o elo com os artistas locais e, assim, foi iniciado o trabalho dentro de nove escolas públicas do município com oficinas de várias linguagens artísticas, como circo, música, teatro, cinema, entre outros. Em 2020, o objetivo é aprofundar ainda mais o trabalho, tendo como público-alvo crianças e jovens.



Para acompanhar o projeto pelas redes sociais:

Facebook: www.facebook.com/ativacaoculturalitaguai

Instagram: www.instagram.com/ativacaoculturalitaguai

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCS3MA7_IBWPAU6ZXXyDl56w?view_as=subscriber