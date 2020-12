Apreensões são frequentes, e dificultam a ação de grupos criminosos que exploram sinais de TV fechada ilegalmente Divulgação - Receita Federal

Por O Dia

Publicado 08/12/2020 22:46

ITAGUAÍ – A Receita Federal tem sido implacável com importação de produtos ilegais no Porto de Itaguaí. Tanto é assim que O DIA tem noticiado com bastante frequência as apreensões. Nesta terça-feira (8), a Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal na 7ª Região Fiscal (RJ/ES) apreendeu 51.200 aparelhos de TV box.

A carga, avaliada em cerca de R$ 38 milhões, foi encontrada em dois contêineres e continha aplicativos de reprodução ilegal de sinais de TV fechada e de filmes. O material possivelmente seria adquirido para abastecimento do mercado sul fluminense e de São Paulo.

No estado do Rio de Janeiro esses aparelhos, também chamados de “novo gatonet”, são explorados por milícias.