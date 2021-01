Vicente Rocha no vídeo em que explica a situação: relação de carinho explica o tratamento de "tio" que recebeu do presidente da Câmara Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 09/01/2021 22:08 | Atualizado 09/01/2021 23:11

ITAGUAÍ – Vicente Rocha, que foi vereador em Itaguaí por 16 anos e presidente da Câmara por sete, voltou à Casa Legislativa. Desta vez, na qualidade de assessor do presidente Haroldo Jesus, que, durante uma sessão extraordinária, informou que Vicente estava trabalhando na Câmera. Mas ao fazer isso, Haroldo o chamou de “tio”. Por causa disso, Chris Gerardo, do Movimento Unificado Servidores Públicos de Itaguaí (Muspi), aventou a possibilidade de que Haroldo pudesse estar incorrendo em nepotismo, algo vedado pela lei.

Rocha foi casado com Rosemary Jesus, irmã de Luis Roberto Jesus, pai de Haroldo, e teve com ela dois filhos: Rochinha e Iago.

Candidato a vereador no último pleito (obteve 537 votos), Vicente usou a sua página pessoal no Facebook para publicar um vídeo em que explicou a situação. “Não existe nepotismo porque sou divorciado há 15 anos”, disse ele, que manifestou respeito por Gerardo e atribuiu o incidente ao carinho que o atual presidente da Câmara tem por ele. “Existe o carinho de Haroldinho, Betinho e Thales em me chamarem de tio e me pedirem a bênção sempre que me encontram em qualquer lugar”, explicou.

Em entrevista a O DIA, Vicente complementou dizendo que foi convidado para ser assessor porque tem experiência e conhecimentos que podem ajudar Itaguaí: “O fundamento do convite foi minha experiência política”, enfatizou. Ele contou também que tem uma relação de proximidade e respeito com a família do presidente Haroldo Jesus, e que quando o convite foi feito ninguém havia pensado que poderia haver alguma suspeição por nepotismo.

HAROLDO E CHRIS COMENTAM

O presidente da Câmara Haroldo Jesus afirmou o seguinte: “Não é nepotismo. Primeiro porque ele não é casado com a minha tia, é separado há muito tempo. Segundo, ele foi presidente desta Casa por sete anos e tem total amparo legal para ocupar o cargo. Não tem como dizer que ele não tem capacidade para assumir essa responsabilidade”.

Chris Gerardo disse a O DIA que o presidente Haroldo deveria ser mais cuidadoso quando fala publicamente: “Como profissional do Direito, ele deveria estar atento para não induzir as pessoas a erro. De fato, não há nepotismo caracterizado”, reconheceu ela.