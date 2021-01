O local onde ocorreu o atropelamento e o veículo que atingiu a família: tragédia no domingo Divulgação 24º BPM e reprodução internet - Google Maps

Por Jupy Junior

Publicado 10/01/2021 20:01 | Atualizado 10/01/2021 20:05

ITAGUAÍ – Causou comoção o atropelamento ocorrido neste domingo (10) por volta das 14h45 em frente à loja de materiais de construção Juliano Home Center, na Rio-Santos. O Corpo de Bombeiros de Itaguaí informou que houve três vítimas na ocorrência: um homem (nome e idade não informados), Thainá Elen da Silva de Souza (16 anos) e um bebê de 11 dias, que morreu no local. Segundo testemunhas, o homem - possivelmente pai da criança - ficou preso no para-brisas na dinâmica do atropelamento e foi arrastado por alguns metros sobre o veículo HB20 preto que atingiu a família na pista, com placa do Rio de Janeiro.

Policiais militares do 24º Batalhão de Polícia Militar foram acionados. Com a chegada da Polícia Rodoviária Federal ao local, os policiais partiram em busca do veículo. Receberam depois a informação de que um homem, vítima de atropelamento, tinha dado entrada no hospital São Francisco Xavier. Ao chegarem lá para averiguação, os policiais avistaram o motorista acusado tentando fugir e o prenderam.

Publicidade

O HB20 que atingiu os adultos e o bebê: homem teria ficado preso no para-brisas e teria sido arrastado vários metros Divulgação - 24º BPM

Inexplicavelmente, o motorista levou apenas o homem atingido pelo carro ao hospital. Thainá e o bebê ficaram na Rio-Santos à espera dos socorristas, que, mais tarde, os atenderam.

Publicidade

O condutor foi levado ao posto da PRF e lá ficou constatado, após teste específico, que ele ingeriu grande quantidade de bebida alcoólica.

Ainda não há informações precisas sobre o estado de saúde dos adultos.