Prefeitura avisa que desconto do IPTU pode chegar a 10%, se for em cota única Reprodução internet

Por Jupy Junior

Publicado 11/01/2021 16:10 | Atualizado 11/01/2021 16:20

ITAGUAÍ – A Prefeitura de Itaguaí divulgou datas relativas ao pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Fazenda, os carnês estarão disponíveis para pagamentos a partir de 20 de janeiro.

Como é de praxe, quem decidir fazer o pagamento em cota única vai ter desconto: 10% para quem efetuar o pagamento em cota única até o dia 26 de janeiro e 5% para quem quitar o imposto até o dia 11 de fevereiro.

PARCELAS EM ATÉ 10 VEZES

A prefeitura também está disponibilizando o parcelamento do IPTU para quem não puder quitar a cota única. Nessa modalidade, não haverá desconto, mas o pagamento poderá ser dividido em até 10 vezes. No entanto, o contribuinte tem a possibilidade de fazer o parcelamento em menos vezes: duas, três, quatro etc, desde que atenda o valor mínimo de R$ 176,40 para cada parcela. Para tanto, basta requerer junto à prefeitura.

Para obter boleto, é só o contribuinte acessar o site da prefeitura ( www.itaguai.rj.gov.br ) e clicar no link “IPTU 2021”. Para a impressão do boleto é necessário ter o número de cadastro do imóvel ou matrícula do IPTU, que podem ser consultados em carnês ou boletos de anos anteriores.

Quem tiver dificuldades de acesso à internet poderá imprimir o carnê no balcão de atendimento na sede da prefeitura. O IPTU 2021 pode ser pago nas agências do Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica e nas casas lotéricas.

Cotas mensais:

1ª parcela – 26/02/2021

2ª parcela – 31/03/2021

3ª parcela – 30/04/2021

4ª parcela – 31/05/2021

5ª parcela – 30/06/2021

6ª parcela – 30/07/2021

7ª parcela – 31/08/2021

8ª parcela – 30/09/2021

9ª parcela – 29/10/2021

10ª parcela – 30/11/2021