Divulgação - CBM Itaguaí

Por Jupy Junior

Publicado 12/01/2021 18:50

ITAGUAÍ – Uma cerimônia emocionante tomou conta do Corpo de Bombeiros em Itaguaí aos primeiros minutos desta terça-feira (12) para homenagear os soldados mortos na tragédia que se abateu sobre as serras fluminenses há 10 anos. O toque de silêncio – melodia usada nessas ocasiões – foi executado de forma simultânea em todas as unidades do Corpo de Bombeiros do estado. Em Itaguaí não foi diferente.

Ao todo, cinco bombeiros que morreram no desastre foram homenageados: o 2º sargento Marco Antônio Verly da Conceição, os cabos Victor Lembo Spinelli e Flávio Uanderson Rodrigues de Freitas, que prestavam socorro às vítimas e não resistiram aos ferimentos. Outros dois profissionais eram moradores de Teresópolis, uma das cidades mais atingidas pela tragédia, e estavam em casa quando as residências foram atingidas. São eles os bombeiros Isaac Bravo (lotado no próprio quartel de Teresópolis) e Ruan Carlos Guarillha (lotado no Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente, em Magé).

O Coronel Ederson Silva Antonio, Comandante do 1° Destacamento do 10° Grupamento de Bombeiros Militar – Itaguaí, disse o seguinte: “É uma honra muito grande para nós do DBM 1/10 - Itaguaí prestar esta homenagem tão merecida aos nossos cinco Soldados do Fogo, que tombaram no cumprimento do dever da forma mais sublime, levando até a última instância do nosso juramento de "Vidas Alheias e Riquezas Salvar, mesmo com o sacrifício da própria vida". Que este ato sirva de exemplo para todos nós Bombeiros Militares”.