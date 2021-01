A técnica em enfermagem Maristela Machado e a médica Maria de Fátima Nolasco foram as primeiras em Itaguaí a receber a vacina Divulgação - PMI

ITAGUAÍ - A técnica de enfermagem Maristela Machado da Silva e Souza, de 60 anos, e a médica Maria de Fátima Nolasco, de 66, foram as primeiras pessoas a serem imunizadas com a CoronaVac na cidade nesta terça-feira (19). Ao contrário de outros municípios, em que as primeiras aplicações se tornaram eventos abertos à imprensa e com bastante destaque, em Itaguaí a imunização das servidoras aconteceu sem aviso e sem muitos detalhes, como, por exemplo, a informação a respeito de quais são as unidades da rede municipal onde trabalham as servidoras.

Na postagem da página da prefeitura no Facebook que mostra as primeiras vacinadas, não há informação sobre o local onde aconteceu a vacinação, mas é possível perceber que as servidoras receberam a dose no gabinete do prefeito: a foto que acompanha o breve texto exibe por trás delas o quadro com o mapa de Itaguaí que tantas vezes apareceu em poses de Rubem Vieira (Podemos) quando ele recebe visitas ilustres.

Itaguaí recebeu as primeiras doses da vacina CoronaVac nesta terça-feira (19). Em um vídeo postado também na página de Facebook da prefeitura, vê-se a chegada do carregamento e funcionários dispondo das caixas com o imunizante. Não há informações sobre horário nem quantidade, embora na segunda-feira o governo do estado tenha divulgado que a quantidade que cabe a Itaguaí é, no total, 2.870 doses (primeira e segunda fases nesta etapa inicial de vacinação).

Segundo o texto de divulgação da prefeitura, a estimativa é a que a primeira remessa de frascos da vacina atenda a grupos específicos da população como profissionais da saúde e idosos.