No final do ano turmas se apresentam com espetáculo. - Divulgação

No final do ano turmas se apresentam com espetáculo.Divulgação

Publicado 13/09/2021 20:00 | Atualizado 13/09/2021 20:08

O Teatro Municipal Marilu Moreira anuncia o retorno das atividades das oficinas, a equipe da casa está cuidando para que o retorno seja seguro para todos: alunos, artistas, público e funcionários. O uso da máscara e o distanciamento social é obrigatório.

A volta das atividades acontece de forma limitada seja para as aulas como para eventos com público como vem acontecendo. Os cursos são livres e contam com 7 turmas fechadas, as aulas serão ministradas pelo professor Alexandre Damascena e George D’ Almeida, cada oficina contará com 10 pessoas e a duração será de uma hora de aula. Todas as limitações são devido à pandemia provocada pela Covid- 19.

- Nós estamos testando como vai ser o desenvolvimento, conforme os decretos da cidade e com o posicionamento da Secretaria de Saúde e de Cultura para o início da retomada gradativa. Nos próximos meses se tudo ocorrer bem, aumentaremos o horário e a quantidade de turmas-, explica o Diretor do Teatro Mael Silva.

As turmas atendem os níveis iniciante, intermediário e avançado, ambas são curso de teatro livre, direcionado a todos os públicos, independente se você é ator ou atriz, ou se quer ser.

O professor George tem sua aula pautada no teatro do oprimido, sendo um método teatral que reúne exercícios, jogos e técnicas teatrais elaboradas pelo teatrólogo brasileiro Augusto Boal

- É uma interação do público com a arte, posso dizer ser uma tríade: teatro, pessoas e temas relevantes, transformamos qualquer tema em peça teatral. Voltar depois de quase um ano parado é maravilhoso. Eu me sinto vitorioso em continuar dando aula, chega uma época da vida do professor que ele aprende mais que ensina, você repassa o ensinamento que você aprende- explica George.

Já o curso do Alexandre Damascena trabalha a construção do personagem, baseado na obra ‘Ator e o Método’ de Eugênio Kusnet.

- Trabalhar com o distanciamento será uma novidade e poder voltar a dar aula presencialmente é uma alegria imensa. Quem ama teatro quer estar no palco, nós entendemos que o teatro é arte da coletividade, não somos sozinhos, é uma alegria imensa poder voltar- conta, Damascena.

Para a equipe está sendo um momento muito importante a retomada das atividades para os alunos, visto que a arte vem para salvar.

- Estar podendo voltar em meio a uma pandemia e saber que vamos ajudar pessoas com doenças e patologias psicológicas, desenvolvidas por conta da pandemia. Recebemos alunos assim, que querem estar em uma nova realidade. Assim como, alunos que sempre tiveram vontade de aprender e agora resolveram não esperar mais, são muitas as realidade-, finaliza o diretor.