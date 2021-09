Corpo de Bombeiros capacita 67 servidores públicos. - Foto: Italo Dornelles

Publicado 09/09/2021 16:25

ITAGUAÍ- Prefeitura de Itaguaí por meio das secretarias de Saúde e Educação promoveu a capacitação de servidores municipais em primeiros socorros e prevenção de acidentes escolares através do programa Saúde na Escola (PSE), nesta quinta-feira (09), no Teatro Municipal.



A capacitação foi em conjunto com o Corpo de Bombeiros, as instruções foram todas voltadas a “Prevenção de acidentes em ambientes escolares”. A palestra foi ministrada pelo subtenente Henrique Moreira e contou com o apoio do Sargento Amado, ambos do Destacamento de Bombeiros Militar de Itaguaí.



Seguindo protocolos sanitários, o público foi dividido em duas turmas: na parte da manhã, participam equipes das creches e da educação infantil; à tarde, a ação contempla inspetores escolares. Ao todo, o evento capacitou 62 profissionais.



O Programa



O Programa de Saúde na Escola é uma articulação permanente das secretarias de Saúde e Educação cujo objetivo é contribuir para a formação integral dos estudantes, através de ações de promoção, prevenção e atenção à saúde. Atua com vista ao enfrentamento das vulnerabilidades que comprometem o pleno desenvolvimento de crianças e jovens da rede pública de ensino.



Em Itaguaí, o PSE desenvolve 13 ações, entre elas a prevenção de Covid nas escolas, a promoção de alimentação saudável e enfrentamento da obesidade infantil, a promoção de saúde bucal e o combate ao Aedes aegypti.



Segundo a coordenadora de saúde do programa, Amanda Menezes, ao longo do ano serão desenvolvidas novas frentes de trabalhos, seguindo a demanda apresentada pelas escolas, como: prevenção de IST/ Aids e orientações sexuais; prevenção ao uso de álcool, tabaco, crack e outras drogas, e prevenção de violências.