Secretaria de Desenvolvimento entrega certificados a alunos do curso de Barbearia. Foto: Ítalo Dorneles

Publicado 02/09/2021 18:41

A Prefeitura de Itaguaí, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável em parceria com o Instituto Torres, realizou na terça-feira (31/08) a entrega de certificados de conclusão para alunos do projeto curso de qualificação profissional de barbeiros – o evento foi realizado seguindo todos os protocolos sanitários da pandemia da Covid-19.



O curso foi oferecido gratuitamente pela prefeitura e visa o aperfeiçoamento profissional para se conquistar uma vaga no mercado de trabalho. A entrega dos certificados aconteceu no Teatro Municipal Marilu Moreira, 30 pessoas foram capacitadas.





Presente à cerimônia, o vice-prefeito Valtinho Almeida, secretário Desenvolvimento Econômico Sustentável, Victor Benezath, afirmou que o projeto tem o objetivo de treinar e qualificar os profissionais em barbearia.

- O curso completo foi inteiramente grátis, incluindo a parceria com o Instituto Torres, nós entes públicos com a iniciativa privada estamos unindo esforços para beneficiar a população de Itaguaí. Esse não é o primeiro curso de capacitação que nossa pasta desenvolve, já tivemos curso na área industrial e de empreendedorismo-, destacou secretário de Desenvolvimento, Victor Benezath.



O aluno Edmilque de Oliveira, contou que o projeto o ajudou além do profissional.

- Eu fiz o curso para poder cortar o cabelo do meu filho que tem 7 anos e é autista. Levar ele no barbeiro é uma dificuldade muito grande. Quando ele fica agitado ninguém quer fazer o corte, agora eu consigo fazer isso-, explicou o aluno.



Para a diretora do Instituto Torres, Celi Torres, conhecer histórias e ver superação dos alunos é grandioso.

- Me sinto privilegiada por acompanhar essas histórias, saber que o instituto ajuda essas famílias é incrível. Essa parceria com a Prefeitura de Itaguaí foi excelente-, concluiu.