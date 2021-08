Teatro Marilú Moreira recebe live comemorativa "Não se Cale!" - Foto: Rui Okada

ITAGUAÍ- Composta por uma plateia com autoridades e representantes da Prefeitura de Itaguaí, a live do Centro de Referência de Atendimento à Mulher (Ceam) reuniu o propósito de comemorar um ano de atuação da instituição no município e um alerta para a campanha “Agosto Lilás”, que representa o mês de conscientização e combate à violência contra a mulher.

Realizada no Teatro Marilu Moreira, a live teve início às 10h30, com um vídeo institucional do Ceam, seguido de uma mesa de debates que reuniu o prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira de Souza, a subsecretária de Política para Mulheres do Estado do Rio de Janeiro, Glória Heloísa Lima da Silva, a secretária municipal de Assistência Social, Michele Sobral, a coordenadora do Ceam Itaguaí, Francis Firmino, e o juiz de direito, Dr. Edison Pontes Burlamarqui, a primeira-dama, Jéssica Ribeiro, e a segunda-dama, Débora Almeida.

Para a subsecretária de Política para Mulheres, o evento é de grande importância não só para o município, assim como para toda a população. “Estamos aqui vivenciando uma grande política pública necessária para o fortalecimento do papel da mulher na sociedade. É ótimo saber que o executivo municipal ao lado do legislativo demonstram um fortalecimento de rede em relação a todos os envolvidos que precisam oferecer um serviço de qualidade a toda a população”, afirmou a subsecretária Glória Heloísa Lima.

A secretária municipal de Assistência Social, Michele Sobral, explica que já no início da gestão, um dos grandes problemas identificados é que as mulheres não tinham para onde ir e serem acolhidas. “É importante falar que junto ao prefeito e ao secretariado conseguimos atuar em todas as esferas. Nós dialogamos com o Ministério Público e conseguimos fazer esse reconhecimento”, afirmou Michele Sobral.

Durante o evento, ela explicou que além do Ceam, o município tem o Conselho dos Direitos da Mulher — um órgão responsável por formular políticas públicas e programas que possam melhorar a vida das mulheres.

O prefeito de Itaguaí, Dr. Rubem Vieira de Souza, falou sobre a importância do Ceam, principalmente durante a pandemia, em que várias mulheres sofrem agressão física em silêncio. “É importante falar que nada é feito sozinho, agradeço a toda equipe do Ceam e Secretaria de Assistência Social, e reforço que com a ajuda do Governo do Estado e governo federal esses projetos irão crescer e aumentar a segurança das nossas mulheres”, reforçou o prefeito.

O juiz de direito, Dr. Edison Pontes Burlamaqui, explicou que há cinco anos, a realidade do município era muito diferente. “Tínhamos um acervo de processos muito grandes e não tínhamos estrutura. Foram momentos difíceis, e temos que reconhecer o esforço da administração municipal no combate à violência doméstica”, afirmou o juiz.

A coordenadora do Ceam, Francis Firmino, em uma apresentação que fala da importância de políticas públicas no enfrentamento à violência contra as mulheres, afirma que a violência psicológica é a que mais atinge esse público, mas muitas vezes não é percebida. “Os Cras e as UBSs precisam ser capacitados na questão de gênero da violência doméstica porque eles conhecem de perto o território e podem encaminhar esses atendimentos ao Ceam”, disse.

Com a campanha “Não se cale!” e o depoimento que traz os cinco tipos de violência física, psicológica, sexual, econômica, social e doméstica, as atrizes Eva Vidal, Kazé Rangel, Mayara Rosa, Maria dos Remédios e Thamyres Dutra interpretaram o papel de mulheres reais que sofreram a violência na pele. A campanha destacou também a urgência de denunciar o agressor, através da Central de Atendimento à Mulher (180), que é totalmente gratuita e que encaminha os casos de violência aos órgãos competentes.

Para a atriz e moradora de Itaguaí, Maria dos Remédios, de 55 anos, foi emocionante interpretar esses relatos e dar voz a essas mulheres.

“Sinto-me honrada em ter participado desse trabalho tão importante em que, juntamente com minhas colegas de palco, demos voz a outras mulheres que se veem silenciadas diante da dor. Talvez seja esse o mais importante papel da arte: ser um canal para aqueles que se sintam segregados no seu direito de viver. Como atriz e moradora desse município, vejo na iniciativa desse trabalho a mais autêntica forma de luta pelo direito de toda mulher que quer ser ouvida quando pede ajuda em situação de perigo”, afirmou a atriz Maria dos Remédios.

O evento trouxe ainda apresentações musicais e de dança aos espectadores.