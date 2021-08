Hospital Municipal São Francisco Xavier recebe nova sala - Divulgação

Publicado 25/08/2021 19:29

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí inaugurou, nesta quarta-feira (25/08), às16h, uma nova sala de Saúde Mental no Hospital Municipal São Francisco Xavier (HMSFX). Segundo a Secretaria de Saúde serão dois leitos de observação para atendimento dos pacientes psiquiátricos que buscam a emergência da unidade.

Segundo a direção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), esta enfermaria psiquiátrica vai funcionar com uma equipe de técnicos de enfermagem, enfermeiros, e com o suporte de médicos psiquiatras, psicólogos, assistentes sociais, dentre outros.

O novo espaço já está todo equipado, mas antes passou por readequação: pintura geral, revisão da rede elétrica e hidráulica; foram colocadas novas portas, cortinas e janelas de acrílico. Também vai contar com um posto de enfermagem e dois banheiros.

Diretora da RAPS, Andreia kikumo Teixeira, explica como será o fluxo de atendimento:

— Este espaço será destinado ao atendimento exclusivo de portadores de transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso prejudicial de álcool e outras substâncias em momentos de crise — afirma.

Andrea ressalta que o objetivo é oferecer um atendimento humanizado tanto para o usuário quanto para família em virtude da fragilidade emocional.

— É fundamental um tratamento adequado e profissionais qualificados que trabalharão para garantir a recuperação do usuário no menor tempo possível — finaliza.