Vaguinho faz parte do time de alunos do programa "Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão". Divulgação

Publicado 16/08/2021 19:22 | Atualizado 16/08/2021 19:42

ITAGUAÍ- Segundo dados levantados em 2019 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), pelo menos 45 milhões de pessoas têm algum tipo de deficiência, quase 25% da população do país.

O paratleta Wagner Shiose, não está fora da estatística. O homem de 41 anos, teve toda a sua vida modificada após ser vítima de um acidente de carro enquanto voltava de uma festa com amigos.



Há 5 anos busca superar o acidente e hoje, encontrou mais um auxílio através do projeto lançado este ano pela prefeitura, o programa “Itaguaí Ação, Esporte e Inclusão”, nele Wagner consegue praticar diversas atividades.



- O corpo não pode ficar parado, nós pcd corremos grande risco dos nossos órgãos pararem, eles sentem muito, o aparelho digestivo, circulatório, de modo geral. O esporte além de salvar nosso corpo, salva nossa mente. Hoje o esporte é a minha superação-, conta o paratleta.



O Projeto já atende a cerca de 50 moradores de Itaguaí que possuem algum tipo de deficiência, uma parceria das Secretarias de Turismo e Esporte, Assistência Social e Subsecretaria de Pessoas com Deficiência, foi criada a Liga de Futsal para Deficientes Auditivos e estruturada uma quadra para a prática do parabadminton, além de modalidades de esportes adaptados, o programa “Ação, Esporte e Inclusão” também disponibiliza atividades lúdicas e de psicomotricidade para pessoas com autismo e síndrome de down, em parceria com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE).



- É gratificante ver a emoção nos olhos deles e nos dos familiares por se sentirem incluídos, capazes de praticarem atividades e atingirem marcas antes impensáveis. A ideia inicial é formar uma categoria de base, solidificar o projeto e, no futuro, encaminhá-los para o alto rendimento-, destaca Fernanda Spíndola, secretária de Esporte e Turismo de Itaguaí.

Os interessados em participar das atividades devem ir à Quadra Monte Serrat, em Itaguaí, as aulas ocorrem as terças e quintas, das 9h ás 11h, e das 13 ás 17h.