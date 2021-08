Crianças das escolas do Município de Itaguaí são beneficiadas por parcerias. - Divulgação

Crianças das escolas do Município de Itaguaí são beneficiadas por parcerias. Divulgação

Publicado 13/08/2021 22:25

ITAGUAÍ- A rede pública de ensino em Itaguaí receberá um acervo com 3,7 mil livros literários e 46 computadores, além de baús e itens para equipar salas e ambientes de leitura por meio do programa Rotas e Redes Literárias, uma iniciativa da Fundação Vale em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e o Instituto de Arte Tear.

A composição do acervo foi realizada respeitando a bibliodiversidade: diversidade étnica, cultural, racial, de gênero e estilos literários, observando as diferentes vozes e contextos socioculturais das escolas.

A Creche Municipal Professora Tânia Mara Mota Menezes e a Escola Municipal Professora Severina dos Ramos de Sousa, em Brisamar e Vila Geny respectivamente, foram as primeiras unidades a receberem os materiais, nesta quarta-feira (11/08). Todas as 62 escolas do município receberão os materiais e acervo literário este ano. O programa também oferece um processo formativo em mediação de leitura para os professores da rede municipal.

Publicidade

— Por meio do Rotas e Redes, procuramos contribuir com o encontro do leitor com o livro, trabalhando a formação dos profissionais de educação como mediadores e a importância dos espaços de leitura nas escolas-, explica Livia Zandonadi, gerente de Território da Fundação Vale.

O Rotas e Redes Literárias teve início em 2019 com um diagnóstico da rede e visita às escolas. Diante da pandemia, a formação de educadores passou a ser 100% on-line. Mais de 70 profissionais de todas as escolas municipais já participaram da iniciativa.

Publicidade

- Para nós toda parceria é bem-vinda, a Vale é nossa parceira em diversos projetos. A formação tem sido de qualidade e nossos professores recebem uma metodologia de trabalho interessantíssima. O material que nossos alunos recebem é rico, diversificado e principalmente atrativo. Essa parceria pode ser traduzida em sucesso-, afirma Secretária de Educação e Cultura, Nilce Ramos.