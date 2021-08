Inauguração do Centro de Diagnóstico Audiológico em Itaguaí. - Divulgação

Inauguração do Centro de Diagnóstico Audiológico em Itaguaí.Divulgação

Publicado 11/08/2021 21:55 | Atualizado 11/08/2021 22:10

ITAGUAÍ- A Prefeitura de Itaguaí inaugurou nesta quarta-feira (11), o Centro de Diagnóstico Audiológico, situado no mesmo prédio onde funciona o Centro de Acompanhamento e Reabilitação Pós-Covid (Carp). O espaço é um anexo do Centro Especializado de Fonoaudiologia e Fisioterapia (CEFF), destinado para atender crianças, adultos e idosos e funcionará as segundas, terças e sextas-feiras, das 8h às 17h. Os interessados devem fazer o agendamento pelo sistema de regulamentação (SISREG).





Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a inauguração do Centro de Diagnóstico Audiológico representa uma iniciativa pioneira na cidade. O local conta com diversos equipamentos comprados pela Prefeitura ampliando as possibilidades de atendimento e tratamento, exames de audiometria tonal e vocal estarão disponíveis ao morador.



- Esse é um ganho significativo para a população, que antes precisava se deslocar para outros municípios para realizar exames audiológicos e tratamentos. O objetivo é acabar com a fila de espera, e entregar esses exames para Itaguaí-, ressalta o prefeito Rubem Vieira.



A coordenadora de fonoaudiologia da SMS, Amanda Meneses, explica como será o funcionamento da nova unidade da Prefeitura:



— Vamos receber os pacientes encaminhados pelos otorrinos ou fonoaudiólogos da rede e aqui, faremos uma investigação audiológica. Vamos avaliar se o paciente tem uma perda auditiva ou neuro sensorial; se for criança, nós avaliamos todas as questões para serem acompanhadas na atenção básica. Precisamos estar atentos para que não haja nenhum atraso na linguagem — descreve Amanda.



Os pacientes que precisam de próteses auditivas será encaminhado para a rede onde o município tem convênio para receber os aparelhos e, após isso, voltar para atenção básica para continuar o tratamento. O Centro de Diagnóstico Audiológico será fundamental para atender os idosos - muitos deles geralmente tem perda auditiva em virtude da idade avançada -, explica a coordenadora.