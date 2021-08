Frente fria chega em Itaguaí - Divulgação

Frente fria chega em ItaguaíDivulgação

Publicado 31/07/2021 18:16

ITAGUAÍ- A subsecretaria municipal de Defesa Civil de Itaguaí fez uma força-tarefa emergencial em parceria com a secretaria de assistência social para auxílio da população em situação de vulnerabilidade social diante da nova frente fria desta semana.



No início da semana a subsecretaria Municipal de Defesa Civil de Itaguaí informou com base na previsão meteorológica gerada pelo Sistema Nacional de Meteorologia sobre a intensa massa de ar frio (de origem polar) que influenciou nas baixas temperaturas na região.

Em virtude da realidade dos moradores em situação de rua foi criada uma ação entre as secretarias, a parceria é da secretaria municipal de assistência Social com apoio da secretaria municipal de segurança pública de Itaguaí e a defesa civil, que estão realizando o acolhimento de pessoas em situação de rua, temporariamente, devido às baixas temperaturas climáticas previstas nesses próximos dias. Vinte kits contendo agasalhos e cobertores também foram distribuídos.

Publicidade

O ponto de apoio será no Centro POP (Centro de Referência Especializado em Situação de Rua) e irá garantir alimentação e higiene pessoal, no período das 18h às 06h, até a próximo domingo, dia 1º.